GASTRONOMIA
Batata sobrando? Essa receita rápida vai salvar seu almoço ou jantar
Ingrediente é a base principal de uma refeição saborosa e econômica
Por Luiz Almeida
Quem nunca abriu a geladeira e encontrou batatas sobrando, sem saber o que preparar com elas? Pois é, esse ingrediente tão versátil pode se transformar em uma refeição rápida, saborosa e econômica.
A sugestão vem do canal Receitas da Josi, que já soma mais de 600 mil seguidores no YouTube e compartilhou um passo a passo que promete conquistar a família toda.
A receita mistura simplicidade com muito sabor, utilizando temperos variados e bastante queijo para dar aquele toque especial.
Leia Também:
O preparo leva poucos minutos e pode ser servido tanto no almoço quanto no jantar.
Receita com batata
Ingredientes
- 5 batatas
- Água e sal (a gosto)
- 3 ovos
- 1 caixinha de creme de leite
- Pimenta-do-reino, páprica defumada, cominho, chimichurri e sal (a gosto)
- Azeite (a gosto)
- 100 g de molho de tomate
- 250 g de queijo muçarela
- 50 g de queijo parmesão
- 1 tomate
- Orégano (a gosto)
Modo de preparo
- Corte as batatas em rodelas e leve para cozinhar em água com sal até levantar fervura. Depois de cinco minutos, escorra e reserve.
- Em um recipiente, bata os ovos com o creme de leite e os temperos.
- Em uma travessa, coloque azeite no fundo, disponha as batatas e regue com um fio de azeite e o molho de tomate.
- Acrescente uma camada de queijo e a mistura de ovos.
- Finalize com mais queijo, rodelas de tomate e orégano.
- Leve ao forno pré-aquecido por 20 minutos e sirva em seguida.
Em menos de meia hora, você tem um prato saboroso, prático e perfeito para reaproveitar as batatas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes