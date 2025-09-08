Menu
GASTRONOMIA

Batata sobrando? Essa receita rápida vai salvar seu almoço ou jantar

Ingrediente é a base principal de uma refeição saborosa e econômica

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

08/09/2025 - 20:50 h
Receita com batata é fácil e rápida
Receita com batata é fácil e rápida

Quem nunca abriu a geladeira e encontrou batatas sobrando, sem saber o que preparar com elas? Pois é, esse ingrediente tão versátil pode se transformar em uma refeição rápida, saborosa e econômica.

A sugestão vem do canal Receitas da Josi, que já soma mais de 600 mil seguidores no YouTube e compartilhou um passo a passo que promete conquistar a família toda.

A receita mistura simplicidade com muito sabor, utilizando temperos variados e bastante queijo para dar aquele toque especial.

O preparo leva poucos minutos e pode ser servido tanto no almoço quanto no jantar.

Receita com batata

Ingredientes

  • 5 batatas
  • Água e sal (a gosto)
  • 3 ovos
  • 1 caixinha de creme de leite
  • Pimenta-do-reino, páprica defumada, cominho, chimichurri e sal (a gosto)
  • Azeite (a gosto)
  • 100 g de molho de tomate
  • 250 g de queijo muçarela
  • 50 g de queijo parmesão
  • 1 tomate
  • Orégano (a gosto)

Modo de preparo

  1. Corte as batatas em rodelas e leve para cozinhar em água com sal até levantar fervura. Depois de cinco minutos, escorra e reserve.
  2. Em um recipiente, bata os ovos com o creme de leite e os temperos.
  3. Em uma travessa, coloque azeite no fundo, disponha as batatas e regue com um fio de azeite e o molho de tomate.
  4. Acrescente uma camada de queijo e a mistura de ovos.
  5. Finalize com mais queijo, rodelas de tomate e orégano.
  6. Leve ao forno pré-aquecido por 20 minutos e sirva em seguida.

Em menos de meia hora, você tem um prato saboroso, prático e perfeito para reaproveitar as batatas.

x