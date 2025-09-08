Batata sobrando? Essa receita rápida vai salvar seu almoço ou jantar

Receita com batata é fácil e rápida - Foto: Reprodução | YouTube

Quem nunca abriu a geladeira e encontrou batatas sobrando, sem saber o que preparar com elas? Pois é, esse ingrediente tão versátil pode se transformar em uma refeição rápida, saborosa e econômica.

A sugestão vem do canal Receitas da Josi, que já soma mais de 600 mil seguidores no YouTube e compartilhou um passo a passo que promete conquistar a família toda.

A receita mistura simplicidade com muito sabor, utilizando temperos variados e bastante queijo para dar aquele toque especial.

O preparo leva poucos minutos e pode ser servido tanto no almoço quanto no jantar.

Receita com batata

Ingredientes

5 batatas

Água e sal (a gosto)

3 ovos

1 caixinha de creme de leite

Pimenta-do-reino, páprica defumada, cominho, chimichurri e sal (a gosto)

Azeite (a gosto)

100 g de molho de tomate

250 g de queijo muçarela

50 g de queijo parmesão

1 tomate

Orégano (a gosto)

Modo de preparo

Corte as batatas em rodelas e leve para cozinhar em água com sal até levantar fervura. Depois de cinco minutos, escorra e reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o creme de leite e os temperos. Em uma travessa, coloque azeite no fundo, disponha as batatas e regue com um fio de azeite e o molho de tomate. Acrescente uma camada de queijo e a mistura de ovos. Finalize com mais queijo, rodelas de tomate e orégano. Leve ao forno pré-aquecido por 20 minutos e sirva em seguida.

Em menos de meia hora, você tem um prato saboroso, prático e perfeito para reaproveitar as batatas.