HOME > GASTRONOMIA
GOSTOSO

Bolo com 4 passos: receita com maçã, banana e aveia é bem simples; veja

Bolo fofinho é ótimo para entrar na rotina e ser feito com facilidade

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

04/09/2025 - 22:21 h
Com poucos ingredientes, você terá um bolo adocicado
Com poucos ingredientes, você terá um bolo adocicado

Procurando uma receita prática e nutritiva para o dia a dia? Este bolo de aveia, maçã e banana é perfeito para um café da manhã ou um lanche da tarde saudável.

Segundo receita do site Essencial, com poucos ingredientes, frutas, fibras e sementes, você terá um bolo úmido, adocicado e com textura fofinha.

Confira receita do Bolo

Ingredientes

  • Bananas maduras
  • Ovos
  • Óleo
  • Aveia (ou chia/linhaça)
  • Uvas-passas
  • Fermento em pó
  • Maçã picada

Modo de preparo

  1. No liquidificador, bata as bananas, os ovos e o óleo até obter uma mistura homogênea.
  2. Acrescente a aveia (ou chia/linhaça) e parte das uvas-passas e bata novamente.
  3. Transfira a mistura para uma tigela e adicione o fermento, a maçã picada e o restante das passas, misturando delicadamente com uma colher.
  4. Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque.

x