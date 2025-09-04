GOSTOSO
Bolo com 4 passos: receita com maçã, banana e aveia é bem simples; veja
Bolo fofinho é ótimo para entrar na rotina e ser feito com facilidade
Com poucos ingredientes, você terá um bolo adocicado -
Procurando uma receita prática e nutritiva para o dia a dia? Este bolo de aveia, maçã e banana é perfeito para um café da manhã ou um lanche da tarde saudável.
Segundo receita do site Essencial, com poucos ingredientes, frutas, fibras e sementes, você terá um bolo úmido, adocicado e com textura fofinha.
Confira receita do Bolo
Ingredientes
- Bananas maduras
- Ovos
- Óleo
- Aveia (ou chia/linhaça)
- Uvas-passas
- Fermento em pó
- Maçã picada
Modo de preparo
- No liquidificador, bata as bananas, os ovos e o óleo até obter uma mistura homogênea.
- Acrescente a aveia (ou chia/linhaça) e parte das uvas-passas e bata novamente.
- Transfira a mistura para uma tigela e adicione o fermento, a maçã picada e o restante das passas, misturando delicadamente com uma colher.
- Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque.
