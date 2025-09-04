Bolo com 4 passos: receita com maçã, banana e aveia é bem simples; veja

Com poucos ingredientes, você terá um bolo adocicado - Foto: Reprodução

Procurando uma receita prática e nutritiva para o dia a dia? Este bolo de aveia, maçã e banana é perfeito para um café da manhã ou um lanche da tarde saudável.

Segundo receita do site Essencial, com poucos ingredientes, frutas, fibras e sementes, você terá um bolo úmido, adocicado e com textura fofinha.

Confira receita do Bolo

Ingredientes

Bananas maduras

Ovos

Óleo

Aveia (ou chia/linhaça)

Uvas-passas

Fermento em pó

Maçã picada

Modo de preparo