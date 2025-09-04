Menu
HOME > GASTRONOMIA
É DO BRASIL!

Prato típico do Nordeste é eleito um dos melhores do mundo; conheça

Premiação deu nota excelente para o prato

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/09/2025 - 18:06 h
Prato típico do Nordeste
Prato típico do Nordeste -

Desde 2018, o TasteAtlas, que funciona como um “mapa-múndi” das comidas, sendo uma referência no assunto, se “responsabiliza” por premiar pratos tradicionais e culinárias regionais. A premiação reconheceu alguns pratos típicos do Brasil, entre eles o escondidinho brasileiro, já eleito a caçarola mais bem avaliada do mundo.

O escondidinho, segundo a plataforma, é uma caçarola tradicional. “Pode ser feita com uma variedade de ingredientes – carne bovina, frango, peixe, porco ou camarão. O original é chamado de escondidinho de carne seca, feito com uma combinação de carne seca e salgada e purê de batatas”, descreveu o TasteAtlas em seu site oficial.

Vale pontuar que a origem do preparo não é certa, mas sabe-se que os ingleses fazem a Shepherd’s Pie, que já tinha a ideia de empilhar carne moída ou desfiada (que podia ser de carneiro ou boi) e purê de batata.

Porém, o escondidinho é um dos pratos mais populares no Brasil, principalmente na região Nordeste, onde, normalmente, leva carne seca ou de sol desfiada sob uma massa de mandioca ou batata, coberta por queijo. Além disso, há variações com frango, presunto e queijo, carne de porco e camarão.

“A carne seca é preparada com tomates, cebolas, alho e diversos temperos. É colocada em uma assadeira e coberta com purê de batatas e, muitas vezes, queijo ralado. A combinação é assada no forno até dourar por cima. O nome do prato significa ‘pequeno escondido’, referindo-se à carne escondida sob uma camada de purê de batatas”, acrescentou o TasteAtlas.

Nota quase máxima

O escondidinho ficou com uma avaliação de 4,4 estrelas — sendo 5 a nota máxima — no levantamento da plataforma. A análise é feita por meio de avaliação popular e considera se a pessoa come, é indiferente ou não gostou do prato.

