Aprenda a fazer massa rápida de coxinha irresistível

Esta receita leva apenas 10 minutos de preparo - Foto: Reprodução

Quem não ama uma boa coxinha de frango da esquina? Nesta receita, você aprende a preparar uma massa prática e rápida, perfeita para satisfazer aquela vontade irresistível.

Com poucos ingredientes e apenas 10 minutos de preparo, esta receita transforma a coxinha tradicional em uma delícia fácil de fazer, trazendo uma nova perspectiva para esse clássico brasileiro.

Confira a receita da coxinha:

Ingredientes

2 copos de água

1 colher de margarina

sal a gosto

1 copo de leite

3 xícaras de trigo

1 cubo de caldo de galinha

Modo de preparo

Coloque a água, o leite, a margarina, o caldo e o sal em uma panela e misture até ferver.

Abaixe o fogo e acrescente o trigo de uma só vez.

Mexa até obter uma massa lisa e homogênea.