GASTRONOMIA
RECEITA

Aprenda a fazer massa rápida de coxinha irresistível

Essa receita é simples e fácil de fazer

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

03/09/2025 - 19:28 h
Esta receita leva apenas 10 minutos de preparo
Esta receita leva apenas 10 minutos de preparo

Quem não ama uma boa coxinha de frango da esquina? Nesta receita, você aprende a preparar uma massa prática e rápida, perfeita para satisfazer aquela vontade irresistível.

Com poucos ingredientes e apenas 10 minutos de preparo, esta receita transforma a coxinha tradicional em uma delícia fácil de fazer, trazendo uma nova perspectiva para esse clássico brasileiro.

Confira a receita da coxinha:

Ingredientes

  • 2 copos de água
  • 1 colher de margarina
  • sal a gosto
  • 1 copo de leite
  • 3 xícaras de trigo
  • 1 cubo de caldo de galinha

Modo de preparo

  • Coloque a água, o leite, a margarina, o caldo e o sal em uma panela e misture até ferver.
  • Abaixe o fogo e acrescente o trigo de uma só vez.
  • Mexa até obter uma massa lisa e homogênea.
  • Recheie da maneira que preferir.

