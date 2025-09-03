RECEITA
Aprenda a fazer massa rápida de coxinha irresistível
Essa receita é simples e fácil de fazer
Quem não ama uma boa coxinha de frango da esquina? Nesta receita, você aprende a preparar uma massa prática e rápida, perfeita para satisfazer aquela vontade irresistível.
Com poucos ingredientes e apenas 10 minutos de preparo, esta receita transforma a coxinha tradicional em uma delícia fácil de fazer, trazendo uma nova perspectiva para esse clássico brasileiro.
Confira a receita da coxinha:
Ingredientes
- 2 copos de água
- 1 colher de margarina
- sal a gosto
- 1 copo de leite
- 3 xícaras de trigo
- 1 cubo de caldo de galinha
Modo de preparo
- Coloque a água, o leite, a margarina, o caldo e o sal em uma panela e misture até ferver.
- Abaixe o fogo e acrescente o trigo de uma só vez.
- Mexa até obter uma massa lisa e homogênea.
- Recheie da maneira que preferir.
