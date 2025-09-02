RECEITA
Pão fofinho de liquidificador: veja receita prática e irresistível
Essa receita é perfeita para o dia a dia
Essa receita é a pedida ideal para um lanche da tarde: simples, prática e irresistível! Nas redes sociais, ela bombou conquistando todos por ser um pão fofinho e fresquinho que dá água na boca só de olhar pela tela do celular.
O grande diferencial? A praticidade! Ensinada pela confeiteira Dani Rollemberg Toré, da página Umbigo no Fogão, essa delícia é feita no liquidificador, sem precisar sovar ou esperar a massa descansar.
Ingredientes
- 250ml de leite morno
- 120ml de óleo vegetal
- 1 ovo grande
- 10g de fermento biológico seco
- 5g de sal
- 20g de açúcar
- 400g de farinha de trigo sem fermento
- 50 g de queijo parmesão ralado (opcional)
Modo de preparo
- Bata no liquidificador todos os ingredientes, menos a farinha e o queijo parmesão, por 3 minutos.
- Coloque a farinha em uma tigela grande e despeje o líquido batido por cima.
- Misture com uma espátula ou colher, sem mexer demais, apenas até que tudo fique homogêneo.
- Depois, acrescente o parmesão e os toppings de sua preferência (pode ser orégano, sal grosso, azeite ou o que preferir).
- Coloque a massa em uma forma untada e enfarinhada ou forrada com papel manteiga. Pode ser uma forma retangular para pão ou uma forma redonda de 20 cm de diâmetro.
- Cubra com um pano limpo e seco. Deixe descansar por cerca de 30 minutos ou até que cresça e quase dobre de volume.
- Leve o pão para assar em forno preaquecido a 180°C, por 30 a 35 minutos, ou até ficar bem douradinho por cima.
