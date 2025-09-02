Menu
RECEITA

Pão fofinho de liquidificador: veja receita prática e irresistível

Essa receita é perfeita para o dia a dia

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

02/09/2025 - 19:39 h
Um pão rápido, saboroso e perfeito para o dia a dia
Um pão rápido, saboroso e perfeito para o dia a dia -

Essa receita é a pedida ideal para um lanche da tarde: simples, prática e irresistível! Nas redes sociais, ela bombou conquistando todos por ser um pão fofinho e fresquinho que dá água na boca só de olhar pela tela do celular.

O grande diferencial? A praticidade! Ensinada pela confeiteira Dani Rollemberg Toré, da página Umbigo no Fogão, essa delícia é feita no liquidificador, sem precisar sovar ou esperar a massa descansar.

Ingredientes

  • 250ml de leite morno
  • 120ml de óleo vegetal
  • 1 ovo grande
  • 10g de fermento biológico seco
  • 5g de sal
  • 20g de açúcar
  • 400g de farinha de trigo sem fermento
  • 50 g de queijo parmesão ralado (opcional)

Modo de preparo

  1. Bata no liquidificador todos os ingredientes, menos a farinha e o queijo parmesão, por 3 minutos.
  2. Coloque a farinha em uma tigela grande e despeje o líquido batido por cima.
  3. Misture com uma espátula ou colher, sem mexer demais, apenas até que tudo fique homogêneo.
  4. Depois, acrescente o parmesão e os toppings de sua preferência (pode ser orégano, sal grosso, azeite ou o que preferir).
  5. Coloque a massa em uma forma untada e enfarinhada ou forrada com papel manteiga. Pode ser uma forma retangular para pão ou uma forma redonda de 20 cm de diâmetro.
  6. Cubra com um pano limpo e seco. Deixe descansar por cerca de 30 minutos ou até que cresça e quase dobre de volume.
  7. Leve o pão para assar em forno preaquecido a 180°C, por 30 a 35 minutos, ou até ficar bem douradinho por cima.

x