Pão fofinho de liquidificador: veja receita prática e irresistível

Um pão rápido, saboroso e perfeito para o dia a dia - Foto: Reprodução| @umbigonofogao

Essa receita é a pedida ideal para um lanche da tarde: simples, prática e irresistível! Nas redes sociais, ela bombou conquistando todos por ser um pão fofinho e fresquinho que dá água na boca só de olhar pela tela do celular.

O grande diferencial? A praticidade! Ensinada pela confeiteira Dani Rollemberg Toré, da página Umbigo no Fogão, essa delícia é feita no liquidificador, sem precisar sovar ou esperar a massa descansar.

Ingredientes

250ml de leite morno

120ml de óleo vegetal

1 ovo grande

10g de fermento biológico seco

5g de sal

20g de açúcar

400g de farinha de trigo sem fermento

50 g de queijo parmesão ralado (opcional)

Modo de preparo