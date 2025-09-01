IRRESISTÍVEL
Bolo irresistível de chocolate com recheio de maracujá é prático; veja receita
Esse bolo é perfeito para impressionar nas festas
Aquele desejo de comer um bolo de chocolate pode bater a qualquer momento. Esta receita ensina a combinação de chocolate e maracujá, que promete ser simplesmente irresistível.
A mistura desses sabores traz intensidade, leveza e um toque de acidez, criando uma experiência única para quem prova.
Neste bolo, ensinado pelo site Tudo Gostoso, a receita é ideal para almoços de domingo, festas ou confraternizações.
Qual é o segredo desta receita?
Para a massa, os ingredientes são combinados com um fouet e água quente, que ativa o cacau e intensifica o sabor do chocolate.
O resultado é uma massa fofinha e leve, perfeita para receber a calda e os recheios.
Ingredientes para a massa
- 4 ovos
- 1 xícara de açúcar
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 1/4 xícara de óleo
- 3/4 xícara de água quente
- 1 xícara de cacau em pó 50%
- 1 tampinha de fermento químico para bolo
Modo de preparo da massa
- Em uma tigela grande, bata bem os ovos com o açúcar usando um fouet até obter uma mistura clara e aerada.
- Acrescente a farinha aos poucos, mexendo delicadamente para incorporar.
- Em outro recipiente, misture a água quente, o óleo e o cacau até formar um líquido escuro e homogêneo.
- Junte a mistura líquida à massa e mexa até ficar uniforme.
- Adicione o fermento e misture delicadamente.
- Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada.
- Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 a 45 minutos. Faça o teste do palito para verificar o ponto.
- Deixe esfriar completamente antes de cortar e rechear.
Recheio de maracujá
- 1 caixinha de leite condensado
- 1 caixinha de creme de leite
- Polpa de 1 maracujá
Modo de preparo
- Bata rapidamente a polpa de maracujá no liquidificador ou mixer apenas para soltar as sementes.
- Coe a polpa e leve ao fogo baixo, mexendo até reduzir e engrossar levemente. Deixe esfriar.
- Misture o leite condensado, o creme de leite e a polpa reduzida até obter um creme homogêneo. Reserve na geladeira.
Recheio de brigadeiro
- 1 caixinha de leite condensado
- 1 caixinha de creme de leite
- 2 colheres de sopa de cacau 50%
- 50 g de chocolate nobre picado (ao leite ou meio amargo)
Modo de preparo
- Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite e o cacau.
- Leve ao fogo médio, mexendo sem parar até engrossar.
- Adicione o chocolate picado e continue mexendo até derreter e formar um creme liso e brilhante.
- Deixe esfriar antes de usar.
Montagem do bolo
- Corte o bolo frio ao meio com uma faca longa ou fio de confeiteiro.
- Prepare uma calda simples com 1/2 xícara de água filtrada e 2 colheres de sopa de açúcar. Misture bem.
- Molhe a base do bolo com a calda usando um pincel ou colher.
- Espalhe o recheio de maracujá, depois o de brigadeiro, alisando com uma espátula.
- Cubra com a segunda parte da massa e umedeça novamente com a calda.
- Envolva o bolo em filme plástico e leve à geladeira por pelo menos 12 horas para firmar e intensificar os sabores.
Ingredientes da cobertura
- 1/2 caixinha de creme de leite
- 100 g de chocolate derretido
- Granulado a gosto
Modo de preparo
- Derreta o chocolate no micro-ondas ou em banho-maria.
- Misture com o creme de leite até obter uma ganache lisa.
- Cubra o bolo com a ganache e finalize com granulado por cima.
