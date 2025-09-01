Menu
IRRESISTÍVEL

Bolo irresistível de chocolate com recheio de maracujá é prático; veja receita

Esse bolo é perfeito para impressionar nas festas

Por Agatha Victoria Reis

01/09/2025 - 18:47 h
A mistura desses sabores traz intensidade, leveza e um toque de acidez
A mistura desses sabores traz intensidade, leveza e um toque de acidez

Aquele desejo de comer um bolo de chocolate pode bater a qualquer momento. Esta receita ensina a combinação de chocolate e maracujá, que promete ser simplesmente irresistível.

A mistura desses sabores traz intensidade, leveza e um toque de acidez, criando uma experiência única para quem prova.

Neste bolo, ensinado pelo site Tudo Gostoso, a receita é ideal para almoços de domingo, festas ou confraternizações.

Qual é o segredo desta receita?

Para a massa, os ingredientes são combinados com um fouet e água quente, que ativa o cacau e intensifica o sabor do chocolate.

O resultado é uma massa fofinha e leve, perfeita para receber a calda e os recheios.

Ingredientes para a massa

  • 4 ovos
  • 1 xícara de açúcar
  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • 1/4 xícara de óleo
  • 3/4 xícara de água quente
  • 1 xícara de cacau em pó 50%
  • 1 tampinha de fermento químico para bolo

Modo de preparo da massa

  1. Em uma tigela grande, bata bem os ovos com o açúcar usando um fouet até obter uma mistura clara e aerada.
  2. Acrescente a farinha aos poucos, mexendo delicadamente para incorporar.
  3. Em outro recipiente, misture a água quente, o óleo e o cacau até formar um líquido escuro e homogêneo.
  4. Junte a mistura líquida à massa e mexa até ficar uniforme.
  5. Adicione o fermento e misture delicadamente.
  6. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada.
  7. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 a 45 minutos. Faça o teste do palito para verificar o ponto.
  8. Deixe esfriar completamente antes de cortar e rechear.

Recheio de maracujá

  • 1 caixinha de leite condensado
  • 1 caixinha de creme de leite
  • Polpa de 1 maracujá

Modo de preparo

  1. Bata rapidamente a polpa de maracujá no liquidificador ou mixer apenas para soltar as sementes.
  2. Coe a polpa e leve ao fogo baixo, mexendo até reduzir e engrossar levemente. Deixe esfriar.
  3. Misture o leite condensado, o creme de leite e a polpa reduzida até obter um creme homogêneo. Reserve na geladeira.

Recheio de brigadeiro

  • 1 caixinha de leite condensado
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 2 colheres de sopa de cacau 50%
  • 50 g de chocolate nobre picado (ao leite ou meio amargo)

Modo de preparo

  1. Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite e o cacau.
  2. Leve ao fogo médio, mexendo sem parar até engrossar.
  3. Adicione o chocolate picado e continue mexendo até derreter e formar um creme liso e brilhante.
  4. Deixe esfriar antes de usar.

Montagem do bolo

  1. Corte o bolo frio ao meio com uma faca longa ou fio de confeiteiro.
  2. Prepare uma calda simples com 1/2 xícara de água filtrada e 2 colheres de sopa de açúcar. Misture bem.
  3. Molhe a base do bolo com a calda usando um pincel ou colher.
  4. Espalhe o recheio de maracujá, depois o de brigadeiro, alisando com uma espátula.
  5. Cubra com a segunda parte da massa e umedeça novamente com a calda.
  6. Envolva o bolo em filme plástico e leve à geladeira por pelo menos 12 horas para firmar e intensificar os sabores.

Ingredientes da cobertura

  • 1/2 caixinha de creme de leite
  • 100 g de chocolate derretido
  • Granulado a gosto

Modo de preparo

  1. Derreta o chocolate no micro-ondas ou em banho-maria.
  2. Misture com o creme de leite até obter uma ganache lisa.
  3. Cubra o bolo com a ganache e finalize com granulado por cima.





x