História, receita e segredos do pão francês, paixão nacional dos brasileiros

É possível fazer pão igual ao de padaria - Foto: Freepik/ Divulgação

Presente em 95% dos lares brasileiros, o pão francês é muito mais do que um item do café da manhã: é parte do patrimônio afetivo e alimentar do país.

Embora o nome remeta à Europa, ele foi adaptado no Brasil ainda no século XIX, quando membros da elite que voltavam de viagens à França pediam aos padeiros locais uma versão do pão que haviam provado em Paris. O resultado? Uma receita única, tropicalizada, que hoje é símbolo das padarias brasileiras.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), o pão francês é responsável por mais de 50% do faturamento das padarias no país. Ele é, literalmente, o “coração” do setor.

“É um pão que carrega tradição, memória e técnica. O pão francês do Brasil tem identidade própria e uma complexidade de produção que vai muito além do que se imagina”, afirma Ângelo de Souza, Diretor de Panificação da Prática, empresa referência em soluções para o setor de foodservice.

É possível fazer em casa?

Sim. Apesar das limitações de ingredientes e equipamentos domésticos, algumas técnicas podem aproximar o resultado da padaria.

Receita do Pão Francês em Casa

Ingredientes

Esponja:

30g de farinha de trigo (1/4 de xícara)

5 colheres de sopa de água

5g de fermento biológico seco (1/2 pacote)

Massa:

300g de farinha de trigo (2 e 1/4 de xícara)

175 ml de água

1/2 colher de sopa de sal (colher rasa)

1/2 colher de sopa de açúcar (colher rasa)

1 colher rasa de sopa de banha (ou margarina/óleo) para untar as mãos e superfícies

Modo de preparo

Misture os ingredientes da esponja até formar uma pasta. Cubra e deixe descansar até dobrar de tamanho.

Acrescente os ingredientes secos da massa e parte da água, misturando aos poucos. Se necessário, adicione mais água.

Mexa até obter uma massa homogênea e sem grumos.

Sove a massa em uma superfície com farinha até que fique bem lisa.

Divida em porções iguais. Abra cada porção com rolo, unte as mãos com banha e enrole apertando bem.

Coloque em uma assadeira untada e deixe fermentar até dobrar de volume.

Pré-aqueça o forno a 180°C.

Borrife os pães com água, faça um corte na superfície com uma lâmina ou estilete.

Leve ao forno e borrife também as paredes internas para gerar vapor.

Asse por 15 a 18 minutos, até dourar.

Retire, deixe esfriar e aproveite a casquinha crocante!

Seja nas padarias de bairro, nos fornos industriais ou na cozinha de casa, o pão francês segue conquistando corações e mesas. Mais do que um alimento, ele representa afeto, partilha e história.

“O pão francês é parte da nossa cultura. E para nós, da Prática, oferecer soluções que mantenham essa tradição viva com qualidade, produtividade e sabor é uma missão que levamos muito a sério”, conclui Ângelo de Souza.