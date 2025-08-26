Menu
VEJA A RECEITA

Peito de frango na airfryer: esse é o truque para ficar macio em minutos

Descubra como preparar um frango suculento na airfryer com marinada fácil para garantir sabor

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

26/08/2025 - 21:49 h
Peito de frango feito na airfryer
Peito de frango feito na airfryer

A airfryer é um verdadeiro aliado na cozinha. E uma das receitas possíveis usando ele é o peito de frango, que, quando bem preparado, fica tão saboroso quanto o feito na frigideira, porém sem óleo.

Em apenas 20 minutos, segundo a receita divulgada pelo site Tudo Gostoso, você tem uma refeição leve, suculenta e cheia de sabor.

O segredo para não ressecar o frango

Para que o frango não fique seco, o truque está na marinada. Quanto mais tempo ele descansar nos temperos, mais úmido e saboroso vai ficar.

Por isso, prepare com antecedência e deixe marinar por pelo menos 2 horas.

Ingredientes:

  • 500 g de peito de frango em cubos
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal a gosto
  • Páprica defumada a gosto
  • Pimenta-do-reino ou chilli em pó a gosto

Modo de preparo:

  1. Tempere o frango com limão, sal, páprica e pimenta.
  2. Deixe marinar por 2 horas para absorver os temperos.
  3. Coloque na airfryer a 180°C por 15 minutos.
  4. Vire os pedaços e aumente para 200°C por mais 5 minutos ou até dourar.

Com isso, o seu peito de frango na airfryer vai ficar dourado por fora e macio por dentro, podendo acompanhar saladas, massas ou até um sanduíche leve.

