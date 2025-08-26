Peito de frango na airfryer: esse é o truque para ficar macio em minutos

Peito de frango feito na airfryer - Foto: Reprodução | Freepik

A airfryer é um verdadeiro aliado na cozinha. E uma das receitas possíveis usando ele é o peito de frango, que, quando bem preparado, fica tão saboroso quanto o feito na frigideira, porém sem óleo.

Em apenas 20 minutos, segundo a receita divulgada pelo site Tudo Gostoso, você tem uma refeição leve, suculenta e cheia de sabor.

O segredo para não ressecar o frango

Para que o frango não fique seco, o truque está na marinada. Quanto mais tempo ele descansar nos temperos, mais úmido e saboroso vai ficar.

Por isso, prepare com antecedência e deixe marinar por pelo menos 2 horas.

Ingredientes:

500 g de peito de frango em cubos

Suco de 1/2 limão

Sal a gosto

Páprica defumada a gosto

Pimenta-do-reino ou chilli em pó a gosto

Modo de preparo:

Tempere o frango com limão, sal, páprica e pimenta. Deixe marinar por 2 horas para absorver os temperos. Coloque na airfryer a 180°C por 15 minutos. Vire os pedaços e aumente para 200°C por mais 5 minutos ou até dourar.

Com isso, o seu peito de frango na airfryer vai ficar dourado por fora e macio por dentro, podendo acompanhar saladas, massas ou até um sanduíche leve.