Essa é a carne ideal para assar na panela de pressão e garantir sabor incrível

Carne para a panela de pressão - Foto: Freepik

Se você busca uma carne que fique desmanchando, úmida por dentro e com um sabor marcante, o acém é a escolha certa para assar na panela de pressão.

Esse corte é democrático: tem ótimo custo-benefício, é fácil de encontrar e, quando preparado corretamente, fica digno de um grande competidor do MasterChef, reality da Band. A informação é do site Tudo Gostoso.

Por que o acém é ideal para esse preparo?

Retirado da parte dianteira do boi, o acém tem fibras longas e é rico em colágeno.

Isso significa que, se cozido rapidamente, pode ficar duro. Mas, sob pressão, esse colágeno se dissolve, deixando a carne macia e extremamente suculenta.

Outro ponto positivo é a gordura entremeada, que ajuda a manter a umidade e potencializa o sabor durante o cozimento. Assim, mesmo sem ser um corte nobre, ele entrega resultado surpreendente quando bem trabalhado.

Passo a passo para um acém perfeito na pressão

Ingredientes:

1 kg de acém em peça ou em cubos grandes

2 colheres (sopa) de óleo

1 cebola grande picada

3 dentes de alho amassados

1 colher (chá) de sal

Pimenta-do-reino a gosto

1 colher (chá) de páprica defumada (opcional)

2 colheres (sopa) de molho de tomate ou extrato

1/2 xícara de vinho tinto seco ou vinagre de maçã (opcional)

2 xícaras de água quente

Ramos de cheiro-verde ou tomilho para finalizar

Modo de preparo:

Aqueça a panela com óleo e doure bem a carne de todos os lados. Retire a carne e, na mesma panela, refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o molho de tomate, a páprica, o sal e a pimenta. Adicione o vinho ou vinagre e mexa para soltar os sabores do fundo da panela. Volte a carne, adicione a água quente até cobrir parcialmente e tampe. Após pegar pressão, cozinhe por 35 a 45 minutos, dependendo do tamanho dos pedaços. Deixe a pressão sair naturalmente, abra, acerte o sal e finalize com ervas frescas.

O resultado vai ser uma carne extremamente macia, com um molho encorpado e cheio de sabor.