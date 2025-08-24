GASTRONOMIA
Essa é a carne ideal para assar na panela de pressão e garantir sabor incrível
Descubra qual o corte ideal para um prato suculento, barato e cheio de sabor
Por Luiz Almeida
Se você busca uma carne que fique desmanchando, úmida por dentro e com um sabor marcante, o acém é a escolha certa para assar na panela de pressão.
Esse corte é democrático: tem ótimo custo-benefício, é fácil de encontrar e, quando preparado corretamente, fica digno de um grande competidor do MasterChef, reality da Band. A informação é do site Tudo Gostoso.
Por que o acém é ideal para esse preparo?
Retirado da parte dianteira do boi, o acém tem fibras longas e é rico em colágeno.
Isso significa que, se cozido rapidamente, pode ficar duro. Mas, sob pressão, esse colágeno se dissolve, deixando a carne macia e extremamente suculenta.
Outro ponto positivo é a gordura entremeada, que ajuda a manter a umidade e potencializa o sabor durante o cozimento. Assim, mesmo sem ser um corte nobre, ele entrega resultado surpreendente quando bem trabalhado.
Passo a passo para um acém perfeito na pressão
Ingredientes:
- 1 kg de acém em peça ou em cubos grandes
- 2 colheres (sopa) de óleo
- 1 cebola grande picada
- 3 dentes de alho amassados
- 1 colher (chá) de sal
- Pimenta-do-reino a gosto
- 1 colher (chá) de páprica defumada (opcional)
- 2 colheres (sopa) de molho de tomate ou extrato
- 1/2 xícara de vinho tinto seco ou vinagre de maçã (opcional)
- 2 xícaras de água quente
- Ramos de cheiro-verde ou tomilho para finalizar
Modo de preparo:
- Aqueça a panela com óleo e doure bem a carne de todos os lados.
- Retire a carne e, na mesma panela, refogue a cebola e o alho até dourarem.
- Acrescente o molho de tomate, a páprica, o sal e a pimenta.
- Adicione o vinho ou vinagre e mexa para soltar os sabores do fundo da panela.
- Volte a carne, adicione a água quente até cobrir parcialmente e tampe.
- Após pegar pressão, cozinhe por 35 a 45 minutos, dependendo do tamanho dos pedaços.
- Deixe a pressão sair naturalmente, abra, acerte o sal e finalize com ervas frescas.
O resultado vai ser uma carne extremamente macia, com um molho encorpado e cheio de sabor.
