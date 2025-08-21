RECEITA PRÁTICA
Sem farinha: frango empanado sem glúten é feito de forma rápida
Descubra como preparar um frango frito sequinho, saboroso e cheio de crocância usando tapioca
Por Luiz Almeida
Se você é um daqueles apaixonados por um frango empanado, saiba que não precisa usar farinha de trigo para ele ficar perfeito. A tapioca é a estrela de uma versão sem glúten, super prática e incrivelmente crocante.
Quer aprender como fazer? Confira a receita completa abaixo e o segredo para deixar a casquinha ainda mais firme.
O frango empanado é um dos pratos mais amados pelos brasileiros, mas agora ele ganhou uma versão inovadora: empanado com farinha de tapioca.
Além de não levar glúten, a receita dispensa ovos e farinha de trigo, garantindo praticidade e um resultado surpreendente.
O grande segredo está na mistura da goma de tapioca com a tapioca granulada, que dá à casquinha uma textura extra crocante.
Receita de frango empanado com tapioca
Ingredientes:
- 1 kg de filé de peito de frango (em bifes finos)
- 1 colher (sopa) rasa de sal
- Alho em pó, pimenta-do-reino e páprica doce a gosto
- Suco de ½ limão
- Farinha de tapioca (goma)
- Tapioca granulada (opcional, para crocância extra)
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
- Tempere os filés com sal, alho em pó, pimenta, páprica e o suco de limão. Deixe descansar por 30 minutos na geladeira.
- Misture a goma de tapioca com a tapioca granulada em um prato.
- Passe os bifes na mistura, pressionando para empanar bem.
- Aqueça o óleo em fogo médio-alto e frite os pedaços até ficarem dourados e crocantes.
- Escorra em papel-toalha e sirva na hora.
Com essa receita, o frango fica crocante por fora e suculento por dentro, com um toque leve e sem glúten que vai agradar a todos.
