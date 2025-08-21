Sem farinha: frango empanado sem glúten é feito de forma rápida

Frango empanado com tapioca faz sucesso - Foto: Reprodução | YouTube

Se você é um daqueles apaixonados por um frango empanado, saiba que não precisa usar farinha de trigo para ele ficar perfeito. A tapioca é a estrela de uma versão sem glúten, super prática e incrivelmente crocante.

Quer aprender como fazer? Confira a receita completa abaixo e o segredo para deixar a casquinha ainda mais firme.

O frango empanado é um dos pratos mais amados pelos brasileiros, mas agora ele ganhou uma versão inovadora: empanado com farinha de tapioca.

Além de não levar glúten, a receita dispensa ovos e farinha de trigo, garantindo praticidade e um resultado surpreendente.

O grande segredo está na mistura da goma de tapioca com a tapioca granulada, que dá à casquinha uma textura extra crocante.

Receita de frango empanado com tapioca

Ingredientes:

1 kg de filé de peito de frango (em bifes finos)

1 colher (sopa) rasa de sal

Alho em pó, pimenta-do-reino e páprica doce a gosto

Suco de ½ limão

Farinha de tapioca (goma)

Tapioca granulada (opcional, para crocância extra)

Óleo para fritar

Modo de preparo:

Tempere os filés com sal, alho em pó, pimenta, páprica e o suco de limão. Deixe descansar por 30 minutos na geladeira. Misture a goma de tapioca com a tapioca granulada em um prato. Passe os bifes na mistura, pressionando para empanar bem. Aqueça o óleo em fogo médio-alto e frite os pedaços até ficarem dourados e crocantes. Escorra em papel-toalha e sirva na hora.

Com essa receita, o frango fica crocante por fora e suculento por dentro, com um toque leve e sem glúten que vai agradar a todos.