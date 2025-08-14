Pão quentinho em 15 minutos: receita na air fryer viraliza pela facilidade

Pão na air fryer é feito de forma bem rápida - Foto: Reprodução | YouTube

O cheirinho de pão fresco no ar já é motivo suficiente para abrir o apetite. Agora imagine poder ter essa delícia pronta em apenas 15 minutos, sem precisar ligar o forno.

É exatamente essa a proposta da receita ensinada por Andréa Nakamura, do canal Dika da Naka, que já ultrapassou 1 milhão de visualizações no YouTube.

Prática, saborosa e perfeita para o café da manhã ou da tarde, a receita leva poucos ingredientes e pode ser feita diretamente na air fryer, com dicas valiosas para garantir o ponto ideal da massa.

Ingredientes para fazer o pão

½ xícara (chá) de leite morno (120 ml)

½ colher (sopa) de fermento biológico seco (5 g)

2 colheres (chá) de açúcar (24 g)

1 ovo

2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina (40 g)

1 colher (chá) de sal

2 xícaras (chá) de farinha de trigo (280 g)

Manteiga derretida para pincelar

Modo de preparo