GASTRONOMIA
DICA NA COZINHA

Pão quentinho em 15 minutos: receita na air fryer viraliza pela facilidade

Receita bem prática tem feito sucesso nas redes sociais

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

14/08/2025 - 23:38 h
Pão na air fryer é feito de forma bem rápida
O cheirinho de pão fresco no ar já é motivo suficiente para abrir o apetite. Agora imagine poder ter essa delícia pronta em apenas 15 minutos, sem precisar ligar o forno.

É exatamente essa a proposta da receita ensinada por Andréa Nakamura, do canal Dika da Naka, que já ultrapassou 1 milhão de visualizações no YouTube.

Prática, saborosa e perfeita para o café da manhã ou da tarde, a receita leva poucos ingredientes e pode ser feita diretamente na air fryer, com dicas valiosas para garantir o ponto ideal da massa.

Ingredientes para fazer o pão

  • ½ xícara (chá) de leite morno (120 ml)
  • ½ colher (sopa) de fermento biológico seco (5 g)
  • 2 colheres (chá) de açúcar (24 g)
  • 1 ovo
  • 2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina (40 g)
  • 1 colher (chá) de sal
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo (280 g)
  • Manteiga derretida para pincelar

Modo de preparo

  1. Em um recipiente, misture o leite morno e o fermento. Acrescente o açúcar, mexa bem e, em seguida, adicione o ovo e a manteiga.
  2. Coloque a farinha aos poucos e misture. Acrescente o sal e continue sovando até a massa ficar lisa.
  3. Cubra e deixe descansar por cerca de 30 minutos.
  4. Dica da Naka: coloque um pedaço da massa em um copo com água. Quando subir, significa que está pronta para modelar.
  5. Modele os pães em bolinhas, coloque sobre papel manteiga na cesta da air fryer e deixe crescer por mais 10 minutos (com o aparelho desligado).
  6. Pré-asse a 180°C por 7 minutos e finalize a 150°C por mais 8 minutos.
  7. Pincele manteiga derretida sobre os pães ainda quentes e sirva.

