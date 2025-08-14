DICA NA COZINHA
Pão quentinho em 15 minutos: receita na air fryer viraliza pela facilidade
Receita bem prática tem feito sucesso nas redes sociais
Por Luiz Almeida
O cheirinho de pão fresco no ar já é motivo suficiente para abrir o apetite. Agora imagine poder ter essa delícia pronta em apenas 15 minutos, sem precisar ligar o forno.
É exatamente essa a proposta da receita ensinada por Andréa Nakamura, do canal Dika da Naka, que já ultrapassou 1 milhão de visualizações no YouTube.
Prática, saborosa e perfeita para o café da manhã ou da tarde, a receita leva poucos ingredientes e pode ser feita diretamente na air fryer, com dicas valiosas para garantir o ponto ideal da massa.
Ingredientes para fazer o pão
- ½ xícara (chá) de leite morno (120 ml)
- ½ colher (sopa) de fermento biológico seco (5 g)
- 2 colheres (chá) de açúcar (24 g)
- 1 ovo
- 2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina (40 g)
- 1 colher (chá) de sal
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo (280 g)
- Manteiga derretida para pincelar
Modo de preparo
- Em um recipiente, misture o leite morno e o fermento. Acrescente o açúcar, mexa bem e, em seguida, adicione o ovo e a manteiga.
- Coloque a farinha aos poucos e misture. Acrescente o sal e continue sovando até a massa ficar lisa.
- Cubra e deixe descansar por cerca de 30 minutos.
- Dica da Naka: coloque um pedaço da massa em um copo com água. Quando subir, significa que está pronta para modelar.
- Modele os pães em bolinhas, coloque sobre papel manteiga na cesta da air fryer e deixe crescer por mais 10 minutos (com o aparelho desligado).
- Pré-asse a 180°C por 7 minutos e finalize a 150°C por mais 8 minutos.
- Pincele manteiga derretida sobre os pães ainda quentes e sirva.
