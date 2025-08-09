COMIDA E LITERATURA
Rota gastronômica: restaurantes fazem promoção na Flipelô
Estabelecimentos estão com cardápio e preços especiais
Por Dara Medeiros
A Feira Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) 2025 está movimentando o Centro Histórico de Salvador. Além da programação de shows, bate-papos, apresentações e oficinas, a culinária também chama atenção do público durante o evento, que acontece até o próximo domingo, 10.
Batizada de Rota Gastronômica, a iniciativa reúne os principais restaurantes e lanchonetes do Pelourinho em propósito especial. Durante os dias da Flipelô, os estabelecimentos vendem pratos temáticos com valor promocional. Há opções para todos os bolsos e gostos.
Vanessa Reis Barreto, de 42 anos, é atendente de um dos restaurantes participantes da Rota Gastronômica. Para ela, a ação atrai clientes e movimenta o comércio local.
"Está saindo bem, é um dos pratos bem procurados aqui. O restaurante já participa há muitos anos, então é um momento muito interessante. E a opção muda, porque geralmente nossos pratos são moquecas, né? Então se torna um diferencial", contou.
Moradora de Salvador, Juliette Gomes foi curtir a noite de sexta-feira da Flipelô acompanhada pela companheira, Daniela. Ela foi surpreendida pela proposta gastronômica e aprovou a ideia.
“A gente veio ver a Flipelô e subiu para comer alguma coisa, veio dar uma olhadinha e achou legal ter essa questão voltada para a feira. Todos os restaurantes que a gente passou, a gente reparou isso, que tem um restaurante que tem um prato específico do Flipelô. Está acessível”, disse ela.
Confira alguns dos pratos disponíveis:
Prato: Nicolau
- Descrição: Frango Teriaki com alface, tomate, cebola, picles e azeitonas, acompanhamento de bebida de 500 ml e cookies
- Restaurante: Subway Pelourinho
- Preço: 36,50
Prato: Zé Maria
- Descrição: Risoto de abóbora e queijo coalho
- Restaurante: Pelô Bistrô
- Preço: R$ 78
Prato: Padre Hipólito
- Descrição: Rabada desfiada acompanhada de creme de queijo coalho, arroz e batata
- Restaurante: Cuco Bistrô
- Preço: R$ 99
Prato: Navalhada
- Descrição: Carne do sol com purê de aipim e baião de dois
- Restaurante: Odoyá
- Preço: R$ 88
