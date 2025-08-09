Rota gastronômica: restaurantes fazem promoção na Flipelô

Iniciativa reúne os principais restaurantes e lanchonetes do Pelourinho - Foto: Dara Medeiros

A Feira Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) 2025 está movimentando o Centro Histórico de Salvador. Além da programação de shows, bate-papos, apresentações e oficinas, a culinária também chama atenção do público durante o evento, que acontece até o próximo domingo, 10.

Batizada de Rota Gastronômica, a iniciativa reúne os principais restaurantes e lanchonetes do Pelourinho em propósito especial. Durante os dias da Flipelô, os estabelecimentos vendem pratos temáticos com valor promocional. Há opções para todos os bolsos e gostos.

Vanessa Reis Barreto, de 42 anos, é atendente de um dos restaurantes participantes da Rota Gastronômica. Para ela, a ação atrai clientes e movimenta o comércio local.



"Está saindo bem, é um dos pratos bem procurados aqui. O restaurante já participa há muitos anos, então é um momento muito interessante. E a opção muda, porque geralmente nossos pratos são moquecas, né? Então se torna um diferencial", contou.

Moradora de Salvador, Juliette Gomes foi curtir a noite de sexta-feira da Flipelô acompanhada pela companheira, Daniela. Ela foi surpreendida pela proposta gastronômica e aprovou a ideia.

Juliete Gomes e Daniela | Foto: Dara Medeiros

“A gente veio ver a Flipelô e subiu para comer alguma coisa, veio dar uma olhadinha e achou legal ter essa questão voltada para a feira. Todos os restaurantes que a gente passou, a gente reparou isso, que tem um restaurante que tem um prato específico do Flipelô. Está acessível”, disse ela.



Confira alguns dos pratos disponíveis:

Prato: Nicolau

Descrição: Frango Teriaki com alface, tomate, cebola, picles e azeitonas, acompanhamento de bebida de 500 ml e cookies

Restaurante: Subway Pelourinho

Preço: 36,50

Prato: Zé Maria

Descrição: Risoto de abóbora e queijo coalho

Restaurante: Pelô Bistrô

Preço: R$ 78

Prato: Padre Hipólito

Descrição: Rabada desfiada acompanhada de creme de queijo coalho, arroz e batata

Restaurante: Cuco Bistrô

Preço: R$ 99

Prato: Navalhada

Descrição: Carne do sol com purê de aipim e baião de dois

Restaurante: Odoyá

Preço: R$ 88

Veja mais informações no site oficial.