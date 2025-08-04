Essas 5 plantas fazem chás poderosos para ajudar a dar foco na rotina

Chás podem ajudar a manter o foco na rotina - Foto: Divulgação

Com o fim das férias e a volta à rotina, muitas pessoas buscam alternativas naturais para retomar o ritmo com mais foco, energia e clareza mental. Uma opção leve e acessível são os chás preparados com plantas e especiarias que, além de contribuírem com a hidratação, possuem compostos que podem estimular o cérebro de forma equilibrada.

Plantas como erva-mate, chá-verde, alecrim, cúrcuma e ginseng são tradicionalmente associadas ao aumento da disposição, melhora da concentração e redução da fadiga mental.

Ao serem consumidas em infusões ao longo do dia, ajudam a sustentar a atenção sem recorrer a altas doses de cafeína ou estimulantes artificiais.

Segundo a nutricionista Daniela Cyrulin, os efeitos são suaves, mas reais: “Alguns compostos naturais podem ter efeito positivo sobre o estado de alerta e a cognição. A cafeína do chá-verde, por exemplo, costuma ter ação mais leve do que a do café. Já o alecrim, o ginseng e até a cúrcuma vêm sendo estudados pelo potencial de melhorar a circulação cerebral e a função cognitiva”.

Conheça 5 plantas para chás que ajudam no foco

1. Erva-mate

Tradicional no sul do Brasil, o mate possui cafeína natural que melhora o estado de alerta e a energia. Combina bem com gengibre ou limão para uma infusão revigorante.

2. Chá-verde (Camellia sinensis)

Contém cafeína e L-teanina, combinação que promove atenção sem agitação. Também é rico em antioxidantes.

3. Alecrim

Conhecido pelo aroma marcante, o alecrim pode estimular a memória e a circulação cerebral. Ideal para o início da manhã ou antes de estudos.

4. Cúrcuma

Com propriedades anti-inflamatórias, a cúrcuma tem sido estudada por seus efeitos neuroprotetores. Pode ser combinada com pimenta-do-reino para maior absorção.

5. Ginseng

Usado na medicina oriental, o ginseng pode ajudar na redução da fadiga e melhora da função cognitiva, especialmente em momentos de estresse ou esgotamento mental.

Dicas para incluir os chás na rotina

Entre as opções prontas no mercado, chás como o Verde com Goji Berry, o Mate com Hibisco e Limão, ou o Mate Gengibre Citrus, oferecem combinações equilibradas de sabor e funcionalidade. Todos esses chás são livres de adoçantes artificiais e podem ser consumidos quentes ou gelados ao longo do dia.

Daniela Cyrulin reforça: “Nenhum chá vai resolver sozinho a falta de foco. Mas, inserido numa rotina equilibrada, ele pode ser uma ferramenta natural e eficaz para quem busca mais presença e desempenho mental no dia a dia.”