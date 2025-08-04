SAÚDE
Fruta que previne infarto e hipertensão; conheça os benefícios
Ingestão da fruta aliada a alimentação saudável promove bem-estar
Por Redação
A fruta tropical que tem ganhado destaque por suas propriedades benéficas à saúde do coração, é também rica em antioxidantes e nutrientes essenciais, ela ajuda a proteger os vasos sanguíneos e contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares.
O jambo, tem um sabor agradável e também conhecido pela sua versatilidade na alimentação, a torna uma excelente aliada na busca por mais qualidade de vida.
Conforme apontam os especialistas, o consumo regular da fruta pode ter efeitos significativos na redução de inflamações internas e também no controle do colesterol, dois fatores primordiais para manter o coração saudável.
Benefícios nutricionais
Além de prevenir possíveis problemas de coração, o perfil nutricional equilibrado do jambo, também favorece o funcionamento do sistema imunológico e a regulação da pressão arterial, capaz de oferecer proteção ampla e natural para o organismo.
Antioxidantes potentes
O jambo se destaca pela presença de flavonoides e antocianinas, substâncias antioxidantes que combatem os radicais livres e ainda reduzem os danos causados pela oxidação celular.
Essas substâncias ajudam a preservar a integridade das paredes dos vasos sanguíneos, que diminuem assim o risco de:
- Obstruções;
- Endurecimento arterial (que podem levar a infartos e outras complicações cardiovasculares).
Esses compostos também atuam na:
- Redução de processos inflamatórios silenciosos (que afetam o sistema vascular ao longo do tempo).
A ingestão frequente da fruta, faz com que o organismo passe a se beneficiar de uma barreira natural contra o desgaste progressivo das artérias, o que resulta em melhor circulação, menor pressão sobre o coração e mais vitalidade.
Fibras solúveis
A presença de fibras solúveis são outro grande benefício do jambo, elas auxiliam a reduzir a absorção de gorduras no intestino, além de contribuir diretamente para o equilíbrio dos níveis de colesterol.
Essas fibras participam ativamente da manutenção de um perfil lipídico saudável ao inibir a captação do colesterol ruim (LDL) e favorecer o bom (HDL).
Saúde do intestino
Além do mais, o consumo adequado de fibras tem impacto positivo no funcionamento do intestino, o que também interfere no metabolismo e no controle glicêmico.
Uma dieta rica em fibras como as do jambo é capaz de melhorar a digestão, prolongar a saciedade e reduzir o risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, que está intimamente ligada a doenças cardiovasculares.
Vitamina C e potássio
O jambo oferece boas quantidades de vitamina C, nutriente essencial para a proteção das células e o fortalecimento do sistema imunológico.
Essa vitamina também atua no combate ao estresse oxidativo, e previne o envelhecimento precoce das células, além de proteger os tecidos que compõem o sistema cardiovascular. Seu efeito protetor é potencializado quando aliado a uma alimentação equilibrada.
O potássio, outro componente presente na fruta, ajuda a manter a pressão arterial em níveis saudáveis ao equilibrar os efeitos do sódio no organismo.
Esse mineral é fundamental para evitar a hipertensão, uma das principais causas de infarto. Assim, o jambo contribui de forma natural para manter o ritmo cardíaco estável e os vasos mais relaxados.
Bem-estar mental
Os efeitos positivos do jambo não se limitam apenas à saúde física. A fruta também tem reflexos importantes sobre o equilíbrio emocional e o bem-estar mental.
Isso ocorre porque seu consumo reduz processos inflamatórios sistêmicos e melhora a saúde intestinal, dois fatores diretamente ligados à produção de neurotransmissores que regulam o humor e o sono.
- Prevenção de quadros de ansiedade;
- Estresse;
- Depressão leve.
Ao integrar essa fruta à rotina alimentar, é possível colher benefícios amplos que vão desde:
- Funcionamento do coração;
- Sensação maior de leveza;
- Disposição e clareza mental.
