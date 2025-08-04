Fruta que previne infarto e hipertensão; conheça os benefícios

Fruta tropical tem diferentes benefícios - Foto: Wilson Felix da Costa/ via Wikimedia

A fruta tropical que tem ganhado destaque por suas propriedades benéficas à saúde do coração, é também rica em antioxidantes e nutrientes essenciais, ela ajuda a proteger os vasos sanguíneos e contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares.

O jambo, tem um sabor agradável e também conhecido pela sua versatilidade na alimentação, a torna uma excelente aliada na busca por mais qualidade de vida.

Conforme apontam os especialistas, o consumo regular da fruta pode ter efeitos significativos na redução de inflamações internas e também no controle do colesterol, dois fatores primordiais para manter o coração saudável.

Benefícios nutricionais

Além de prevenir possíveis problemas de coração, o perfil nutricional equilibrado do jambo, também favorece o funcionamento do sistema imunológico e a regulação da pressão arterial, capaz de oferecer proteção ampla e natural para o organismo.

Antioxidantes potentes

O jambo se destaca pela presença de flavonoides e antocianinas, substâncias antioxidantes que combatem os radicais livres e ainda reduzem os danos causados pela oxidação celular.

Fruta atua como barreira natural que melhora a circulação sanguínea | Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

Essas substâncias ajudam a preservar a integridade das paredes dos vasos sanguíneos, que diminuem assim o risco de:

Obstruções;

Endurecimento arterial (que podem levar a infartos e outras complicações cardiovasculares).

Esses compostos também atuam na:

Redução de processos inflamatórios silenciosos (que afetam o sistema vascular ao longo do tempo).

A ingestão frequente da fruta, faz com que o organismo passe a se beneficiar de uma barreira natural contra o desgaste progressivo das artérias, o que resulta em melhor circulação, menor pressão sobre o coração e mais vitalidade.

Fibras solúveis

A presença de fibras solúveis são outro grande benefício do jambo, elas auxiliam a reduzir a absorção de gorduras no intestino, além de contribuir diretamente para o equilíbrio dos níveis de colesterol.

Essas fibras participam ativamente da manutenção de um perfil lipídico saudável ao inibir a captação do colesterol ruim (LDL) e favorecer o bom (HDL).

Saúde do intestino

Além do mais, o consumo adequado de fibras tem impacto positivo no funcionamento do intestino, o que também interfere no metabolismo e no controle glicêmico.

Fruta ajuda também no bem-estar mental | Foto: Reprodução | Freepik

Uma dieta rica em fibras como as do jambo é capaz de melhorar a digestão, prolongar a saciedade e reduzir o risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, que está intimamente ligada a doenças cardiovasculares.

Vitamina C e potássio

O jambo oferece boas quantidades de vitamina C, nutriente essencial para a proteção das células e o fortalecimento do sistema imunológico.

Essa vitamina também atua no combate ao estresse oxidativo, e previne o envelhecimento precoce das células, além de proteger os tecidos que compõem o sistema cardiovascular. Seu efeito protetor é potencializado quando aliado a uma alimentação equilibrada.

O potássio, outro componente presente na fruta, ajuda a manter a pressão arterial em níveis saudáveis ao equilibrar os efeitos do sódio no organismo.

Esse mineral é fundamental para evitar a hipertensão, uma das principais causas de infarto. Assim, o jambo contribui de forma natural para manter o ritmo cardíaco estável e os vasos mais relaxados.

Bem-estar mental

Os efeitos positivos do jambo não se limitam apenas à saúde física. A fruta também tem reflexos importantes sobre o equilíbrio emocional e o bem-estar mental.

Isso ocorre porque seu consumo reduz processos inflamatórios sistêmicos e melhora a saúde intestinal, dois fatores diretamente ligados à produção de neurotransmissores que regulam o humor e o sono.

Prevenção de quadros de ansiedade;

Estresse;

Depressão leve.

Ao integrar essa fruta à rotina alimentar, é possível colher benefícios amplos que vão desde: