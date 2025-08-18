Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TOQUE ESPECIAL

Purê cremoso sem leite e manteiga: truque do MasterChef altera receita

Prato é transformado com receita e toque muito especial

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

18/08/2025 - 22:46 h
Purê de batata ganha toque especial
Purê de batata ganha toque especial -

Um dos programas mais conhecidos da TV, o MasterChef Brasil, da Band, mostra que até os acompanhamentos mais simples ganham segredos que podem transformar o prato. Foi assim que o tradicional purê de batata ganhou uma versão mais cremosa, sem depender de leite ou manteiga.

A técnica, revelada durante o reality, de acordo com o site Tudo Gostoso, pode ser facilmente reproduzida em casa e garante um resultado digno de restaurante.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os passos para deixar o purê cremoso

Amasse ainda quente

O primeiro segredo é simples, mas essencial: não deixe a batata esfriar antes de amassar. Assim que escorrer a água, use um espremedor ou peneira para obter uma textura uniforme.

Quando a batata esfria, o amido se modifica e o purê tende a ficar empelotado. Quanto mais lisa a base, mais cremoso o resultado final.

O toque especial do azeite

Em vez de exagerar na manteiga, o truque é finalizar o purê com um fio de azeite. Além de deixar a mistura mais macia e brilhante, ele acrescenta sabor e pode ser usado em pequenas quantidades, tornando a receita mais leve e saudável.

Leia Também:

Pão quentinho em 15 minutos: receita na air fryer viraliza pela facilidade
Rota gastronômica: restaurantes fazem promoção na Flipelô
Essas 5 plantas fazem chás poderosos para ajudar a dar foco na rotina

Quem quiser variar pode ainda acrescentar um pouco de creme de ricota ou iogurte natural, que trazem leve acidez e reforçam a cremosidade sem pesar.

Bata com fouet para aerar

Outro detalhe revelado no MasterChef é a troca da colher pelo fouet na hora de misturar. O utensílio incorpora ar e deixa o purê com uma textura mais fofa, quase como uma mousse salgada. Mas a dica é bater rapidamente e nunca usar liquidificador, que pode liberar amido em excesso e deixar o purê elástico.

Finalize com frescor

A sensação de cremosidade também está ligada ao sabor. Por isso, a dica final é acrescentar raspas de limão siciliano, noz-moscada ou ervas frescas.

Além de sofisticar o prato, esses ingredientes equilibram o paladar e realçam a maciez já conquistada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

purê de batata purê de batata cremoso purê de batata receita truque com purê de batata

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Purê de batata ganha toque especial
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Purê de batata ganha toque especial
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

Purê de batata ganha toque especial
Play

Jornalista baiana lança coluna sobre cultura e gastronomia

Uol Debate: chefs e empresários discutem futuro dos restaurantes pós-pandemia
Play

Uol Debate: chefs e empresários discutem futuro dos restaurantes pós-pandemia

x