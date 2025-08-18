Purê cremoso sem leite e manteiga: truque do MasterChef altera receita

Purê de batata ganha toque especial - Foto: Reprodução | Freepik

Um dos programas mais conhecidos da TV, o MasterChef Brasil, da Band, mostra que até os acompanhamentos mais simples ganham segredos que podem transformar o prato. Foi assim que o tradicional purê de batata ganhou uma versão mais cremosa, sem depender de leite ou manteiga.

A técnica, revelada durante o reality, de acordo com o site Tudo Gostoso, pode ser facilmente reproduzida em casa e garante um resultado digno de restaurante.

Os passos para deixar o purê cremoso

Amasse ainda quente

O primeiro segredo é simples, mas essencial: não deixe a batata esfriar antes de amassar. Assim que escorrer a água, use um espremedor ou peneira para obter uma textura uniforme.

Quando a batata esfria, o amido se modifica e o purê tende a ficar empelotado. Quanto mais lisa a base, mais cremoso o resultado final.

O toque especial do azeite

Em vez de exagerar na manteiga, o truque é finalizar o purê com um fio de azeite. Além de deixar a mistura mais macia e brilhante, ele acrescenta sabor e pode ser usado em pequenas quantidades, tornando a receita mais leve e saudável.

Quem quiser variar pode ainda acrescentar um pouco de creme de ricota ou iogurte natural, que trazem leve acidez e reforçam a cremosidade sem pesar.

Bata com fouet para aerar

Outro detalhe revelado no MasterChef é a troca da colher pelo fouet na hora de misturar. O utensílio incorpora ar e deixa o purê com uma textura mais fofa, quase como uma mousse salgada. Mas a dica é bater rapidamente e nunca usar liquidificador, que pode liberar amido em excesso e deixar o purê elástico.

Finalize com frescor

A sensação de cremosidade também está ligada ao sabor. Por isso, a dica final é acrescentar raspas de limão siciliano, noz-moscada ou ervas frescas.

Além de sofisticar o prato, esses ingredientes equilibram o paladar e realçam a maciez já conquistada.