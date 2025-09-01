RECEITA
Empadão sem erro: essa é a forma mais fácil para deixar receita gostosa
Salgado crocante por fora e macio por dentro pode ser feito com poucos passos
Por Luiz Almeida
Se tem um prato que combina com momentos especiais e conquista qualquer paladar, é o empadão de frango cremoso.
Crocante por fora e macio por dentro, ele é uma escolha certeira para almoços de domingo, jantares com amigos ou festas em família.
A grande estrela da receita é a união da massa amanteigada, que desmancha na boca, com um recheio cremoso e bem temperado.
Leia Também:
Quer aprender a preparar essa delícia de um jeito simples e infalível? Confira o passo a passo da dica do site Tudo Gostoso.
Receita de empadão de frango cremoso
Ingredientes para a massa
- 400 g de farinha de trigo
- 200 g de manteiga gelada
- 1 ovo inteiro
- 1 gema de ovo (para a massa)
- 6 colheres (sopa) de leite
- 1 gema de ovo (para pincelar)
Ingredientes para o recheio
- 1 kg de peito de frango desossado
- 1 cebola média picadinha
- 2 dentes de alho amassados
- 1 tomate sem pele picado
- 1 colher (sopa) de azeite
- Cheiro-verde picado a gosto
- 1 lata de milho verde
- 1 lata de molho de tomate
- 1 colher (sopa) cheia de farinha de trigo
- 3 cubos de caldo de galinha
- Azeitonas picadas a gosto
Modo de preparo
- Cozinhe o peito de frango, desfie e reserve.
- Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até dourar.
- Acrescente o alho e, em seguida, o frango desfiado.
- Dissolva os cubos de caldo de galinha em água quente e junte ao refogado.
- Adicione a farinha de trigo e mexa até formar um creme espesso.
- Coloque o milho, as azeitonas, o cheiro-verde e o tomate. Misture bem e reserve.
- Para a massa, misture a farinha de trigo com a manteiga até virar uma farofa.
- Junte o ovo, a gema e o leite, amassando até ficar lisa.
- Embrulhe a massa em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos.
- Abra metade da massa e forre uma assadeira.
- Espalhe o recheio, cubra com o restante da massa e pincele a gema.
- Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos ou até dourar.
Dicas empadão mais gostoso
- Recheio cremoso: acrescente requeijão ou catupiry para dar mais suculência.
- Variações: use frango com legumes, palmito ou carne-seca desfiada para inovar.
- Acompanhamentos: salada fresca ou arroz branco soltinho são combinações perfeitas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes