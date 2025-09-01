Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECEITA

Empadão sem erro: essa é a forma mais fácil para deixar receita gostosa

Salgado crocante por fora e macio por dentro pode ser feito com poucos passos

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

01/09/2025 - 22:36 h
Empadão de frango cremoso pode ser feito com poucos passos
Empadão de frango cremoso pode ser feito com poucos passos -

Se tem um prato que combina com momentos especiais e conquista qualquer paladar, é o empadão de frango cremoso.

Crocante por fora e macio por dentro, ele é uma escolha certeira para almoços de domingo, jantares com amigos ou festas em família.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A grande estrela da receita é a união da massa amanteigada, que desmancha na boca, com um recheio cremoso e bem temperado.

Leia Também:

Bolo irresistível de chocolate com recheio de maracujá é prático; veja receita
História, receita e segredos do pão francês, paixão nacional dos brasileiros
Do café ao lanche: esse é um bolinho saudável com poucos ingredientes

Quer aprender a preparar essa delícia de um jeito simples e infalível? Confira o passo a passo da dica do site Tudo Gostoso.

Receita de empadão de frango cremoso

Ingredientes para a massa

  • 400 g de farinha de trigo
  • 200 g de manteiga gelada
  • 1 ovo inteiro
  • 1 gema de ovo (para a massa)
  • 6 colheres (sopa) de leite
  • 1 gema de ovo (para pincelar)

Ingredientes para o recheio

  • 1 kg de peito de frango desossado
  • 1 cebola média picadinha
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 tomate sem pele picado
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • Cheiro-verde picado a gosto
  • 1 lata de milho verde
  • 1 lata de molho de tomate
  • 1 colher (sopa) cheia de farinha de trigo
  • 3 cubos de caldo de galinha
  • Azeitonas picadas a gosto

Modo de preparo

  1. Cozinhe o peito de frango, desfie e reserve.
  2. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até dourar.
  3. Acrescente o alho e, em seguida, o frango desfiado.
  4. Dissolva os cubos de caldo de galinha em água quente e junte ao refogado.
  5. Adicione a farinha de trigo e mexa até formar um creme espesso.
  6. Coloque o milho, as azeitonas, o cheiro-verde e o tomate. Misture bem e reserve.
  7. Para a massa, misture a farinha de trigo com a manteiga até virar uma farofa.
  8. Junte o ovo, a gema e o leite, amassando até ficar lisa.
  9. Embrulhe a massa em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos.
  10. Abra metade da massa e forre uma assadeira.
  11. Espalhe o recheio, cubra com o restante da massa e pincele a gema.
  12. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos ou até dourar.

Dicas empadão mais gostoso

  • Recheio cremoso: acrescente requeijão ou catupiry para dar mais suculência.
  • Variações: use frango com legumes, palmito ou carne-seca desfiada para inovar.
  • Acompanhamentos: salada fresca ou arroz branco soltinho são combinações perfeitas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Empadão de frango receita receita de Empadão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Empadão de frango cremoso pode ser feito com poucos passos
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Empadão de frango cremoso pode ser feito com poucos passos
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

Empadão de frango cremoso pode ser feito com poucos passos
Play

Jornalista baiana lança coluna sobre cultura e gastronomia

Uol Debate: chefs e empresários discutem futuro dos restaurantes pós-pandemia
Play

Uol Debate: chefs e empresários discutem futuro dos restaurantes pós-pandemia

x