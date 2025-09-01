Empadão sem erro: essa é a forma mais fácil para deixar receita gostosa

Empadão de frango cremoso pode ser feito com poucos passos - Foto: Reprodução | Freepik

Se tem um prato que combina com momentos especiais e conquista qualquer paladar, é o empadão de frango cremoso.

Crocante por fora e macio por dentro, ele é uma escolha certeira para almoços de domingo, jantares com amigos ou festas em família.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A grande estrela da receita é a união da massa amanteigada, que desmancha na boca, com um recheio cremoso e bem temperado.

Quer aprender a preparar essa delícia de um jeito simples e infalível? Confira o passo a passo da dica do site Tudo Gostoso.

Receita de empadão de frango cremoso

Ingredientes para a massa

400 g de farinha de trigo

200 g de manteiga gelada

1 ovo inteiro

1 gema de ovo (para a massa)

6 colheres (sopa) de leite

1 gema de ovo (para pincelar)

Ingredientes para o recheio

1 kg de peito de frango desossado

1 cebola média picadinha

2 dentes de alho amassados

1 tomate sem pele picado

1 colher (sopa) de azeite

Cheiro-verde picado a gosto

1 lata de milho verde

1 lata de molho de tomate

1 colher (sopa) cheia de farinha de trigo

3 cubos de caldo de galinha

Azeitonas picadas a gosto

Modo de preparo

Cozinhe o peito de frango, desfie e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até dourar. Acrescente o alho e, em seguida, o frango desfiado. Dissolva os cubos de caldo de galinha em água quente e junte ao refogado. Adicione a farinha de trigo e mexa até formar um creme espesso. Coloque o milho, as azeitonas, o cheiro-verde e o tomate. Misture bem e reserve. Para a massa, misture a farinha de trigo com a manteiga até virar uma farofa. Junte o ovo, a gema e o leite, amassando até ficar lisa. Embrulhe a massa em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos. Abra metade da massa e forre uma assadeira. Espalhe o recheio, cubra com o restante da massa e pincele a gema. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos ou até dourar.

Dicas empadão mais gostoso