RECEITA

Fofinho, úmido e refrescante; confira o bolo gelado dos sonhos

Sobremesa perfeita para dias quentes, fácil de preparar e que vai conquistar toda a família

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

08/09/2025 - 18:55 h
Essa receita é prática e fácil de fazer -

Esse bolo é a escolha ideal para impressionar em festas de família. Fofinho, úmido e gelado, ele refresca nos dias mais quentes e desperta aquela deliciosa memória afetiva.

A receita, do site Tudo Gostoso, é além de prática e fácil de fazer, incrivelmente saborosa, garantindo frescor e suavidade a cada pedaço.

Receita de bolo gelado de coco

Ingredientes para a massa

  • 5 ovos (separar claras e gemas)
  • 2 xícaras (chá) de açúcar
  • ½ colher (sopa) de fermento em pó
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 xícara (chá) de leite quente

Ingredientes para a calda

  • 2 xícaras de leite
  • 200 ml de leite de coco
  • 4 colheres (sopa) de açúcar
  • 250g de coco ralado

Modo de preparo

  • Em uma batedeira, misture as claras até elas ficarem na textura de claras em neve.
  • Coloque as gemas e continue batendo.
  • Adicione o açúcar e retire a mistura da batedeira.
  • Adicione a farinha, o leite e o fermento por último.
  • Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada.
  • Leve ao forno a 180°, durante 40 minutos.
  • Para a calda, misture o leite de coco, o leite, o açúcar e o coco ralado.
  • Corte o bolo e cubra cada pedaço com essa mistura.
  • Embrulhe os pedaços em papel-alumínio.
  • Leve à geladeira por no mínimo duas horas. Quanto mais tempo, melhor.

