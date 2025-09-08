RECEITA
Fofinho, úmido e refrescante; confira o bolo gelado dos sonhos
Sobremesa perfeita para dias quentes, fácil de preparar e que vai conquistar toda a família
Esse bolo é a escolha ideal para impressionar em festas de família. Fofinho, úmido e gelado, ele refresca nos dias mais quentes e desperta aquela deliciosa memória afetiva.
A receita, do site Tudo Gostoso, é além de prática e fácil de fazer, incrivelmente saborosa, garantindo frescor e suavidade a cada pedaço.
Leia Também:
Receita de bolo gelado de coco
Ingredientes para a massa
- 5 ovos (separar claras e gemas)
- 2 xícaras (chá) de açúcar
- ½ colher (sopa) de fermento em pó
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 xícara (chá) de leite quente
Ingredientes para a calda
- 2 xícaras de leite
- 200 ml de leite de coco
- 4 colheres (sopa) de açúcar
- 250g de coco ralado
Modo de preparo
- Em uma batedeira, misture as claras até elas ficarem na textura de claras em neve.
- Coloque as gemas e continue batendo.
- Adicione o açúcar e retire a mistura da batedeira.
- Adicione a farinha, o leite e o fermento por último.
- Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada.
- Leve ao forno a 180°, durante 40 minutos.
- Para a calda, misture o leite de coco, o leite, o açúcar e o coco ralado.
- Corte o bolo e cubra cada pedaço com essa mistura.
- Embrulhe os pedaços em papel-alumínio.
- Leve à geladeira por no mínimo duas horas. Quanto mais tempo, melhor.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes