Fofinho, úmido e refrescante; confira o bolo gelado dos sonhos

Essa receita é prática e fácil de fazer - Foto: Reprodução| Shutterstock

Esse bolo é a escolha ideal para impressionar em festas de família. Fofinho, úmido e gelado, ele refresca nos dias mais quentes e desperta aquela deliciosa memória afetiva.

A receita, do site Tudo Gostoso, é além de prática e fácil de fazer, incrivelmente saborosa, garantindo frescor e suavidade a cada pedaço.

Receita de bolo gelado de coco

Ingredientes para a massa

5 ovos (separar claras e gemas)

2 xícaras (chá) de açúcar

½ colher (sopa) de fermento em pó

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de leite quente

Ingredientes para a calda

2 xícaras de leite

200 ml de leite de coco

4 colheres (sopa) de açúcar

250g de coco ralado

Modo de preparo

Em uma batedeira, misture as claras até elas ficarem na textura de claras em neve.

Coloque as gemas e continue batendo.

Adicione o açúcar e retire a mistura da batedeira.

Adicione a farinha, o leite e o fermento por último.

Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada.

Leve ao forno a 180°, durante 40 minutos.

Para a calda, misture o leite de coco, o leite, o açúcar e o coco ralado.

Corte o bolo e cubra cada pedaço com essa mistura.

Embrulhe os pedaços em papel-alumínio.