HOME > POLÍCIA
VIOLÊNCIA

Facção com atuação na Bahia deve assumir 'controle total' do Ceará, diz polícia

Relatório do Departamento de Repressão ao Crime Organizado descreve a força do CV em Fortaleza e municípios estratégicos

Luan Julião

Por Luan Julião

10/09/2025 - 16:49 h
Disputa por portos e territórios intensifica homicídios e expõe a escalada da violência no Ceará
Disputa por portos e territórios intensifica homicídios e expõe a escalada da violência no Ceará

Um relatório do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) da Polícia Civil do Ceará acendeu um alerta: em breve, o Comando Vermelho (CV) deve conquistar o “controle total” do crime organizado no estado.

A facção carioca, considerada a segunda maior do Brasil e uma das mais violentas, tem avançado de maneira coordenada em meio à guerra entre grupos criminosos que aterroriza Fortaleza.

De acordo com o documento, o CV já exerce forte domínio em territórios estratégicos da capital, como a comunidade dos Cocos, na Praia do Futuro, e o bairro Caça e Pesca.

O relatório destaca que o grupo se beneficia de organização, fluxo constante de drogas e armamento pesado, além de líderes que permanecem “intocáveis” em comunidades do Rio de Janeiro, como a Rocinha.

“Nos conflitos que estão acontecendo, o CV está levando vantagem devido a seu nível de organização, o fluxo de armas de fogo de grosso calibre e as grandes quantidades de drogas que chegam ao estado por diferentes canais, com suas principais lideranças apresentando-se intocáveis nas Comunidades do Rio de Janeiro, como a Rocinha, e muito em breve assumirá o controle total de Fortaleza e dos principais municípios do Ceará.”

Ameaça que já é realidade na Bahia

Embora o alerta se refira ao Ceará, o avanço do Comando Vermelho não é novidade na Bahia. A facção já se consolidou em diversas áreas de Salvador — como Nordeste de Amaralina, Tancredo Neves, Engomadeira, Itapuã, Gamboa, Cosme de Farias, parte do Garcia e Engenho Velho da Federação — e também se expandiu para cidades do interior. No extremo-sul, Eunápolis, Porto Seguro, Itabela, Belmonte e Santa Cruz Cabrália enfrentam aumento da violência associado ao grupo, assim como municípios como Lauro de Freitas, Maragogipe, Terra Nova e Ilha de Itaparica.

Esse avanço mostra como a organização criminosa atua de forma agressiva e coordenada, o que reforça a gravidade da previsão do DRCO para o Ceará.

Estratégia de expansão

Além da ocupação territorial, o Comando Vermelho diversifica suas atividades ilícitas. Segundo o relatório, a facção já está inserida em áreas como:

  • Política
  • Serviços de internet
  • Aplicativos de transporte de passageiros
  • Setor de combustíveis
  • Golpes virtuais
  • Jogos regulamentados (bets) e clandestinos
  • Bebidas e cigarros falsificados
  • Serviços prestados dentro e fora dos portos e aeroportos

O grupo também mira espaços estratégicos de exportação. Atualmente, controla a região do porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, e busca expandir para o porto do Mucuripe, em Fortaleza. Essa disputa, travada contra o grupo local GDE (Guardiões do Estado), já provocou 12 homicídios em apenas um mês no bairro Vicente Pinzon, segundo levantamento do jornal O Povo.

O documento ainda reforça:

“[A facção está] vislumbrando não só a expansão dos 'negócios' ilícitos dos integrantes da organização criminosa no Estado, mas também a nível nacional, devido à localização estratégica dos portos cearenses com a Europa e os Estados Unidos.”

Silêncio das autoridades

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará não se manifestou sobre o avanço da facção e o conteúdo do relatório.

Bahia cidades crime CV facção violência

