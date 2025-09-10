Marinha brasileira anuncia o segundo maior navio da Esquadra

Marinha Brasileira adquire mais uma embarcação - Foto: Divulgação | Marinha Brasileira

A Marinha Brasileira (MB) anunciou, nesta quarta-feira, 10, o contrato de aquisição da nova embarcação HMS “Bulwark”, da Marinha Real Britânica, que é classificado como navio doca-multipropósito da Classe “Albion”.

A negociação foi firmada durante a Defence & Security Equipment International United Kingdom (DSEI UK) 2025, um dos principais eventos globais de defesa, que reúne diversos países, forças armadas, líderes da indústria e representantes do país.

O acordo segue o protocolo de intenções firmado em abril deste ano, durante a LAAD Defence & Security 2025, realizada no Rio de Janeiro.

A assinatura foi oficializada a bordo do HMS “Mersey”, pelo Diretor-Geral do Material da Marinha, Almirante de Esquadra Edgar Luiz Siqueira Barbosa, e pelo Second Sea Lord da Royal Navy, Vice-Almirante Martin Connell, com a presença do Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen e demais autoridades civis e militares.

Como é a embarcação

O HMS “Bulwark” tem 176 metros de comprimento, deslocamento de 18.500 toneladas e capacidade para até 710 militares. O navio mantém uma velocidade média de 18 nós, que equivale a, aproximadamente, 34 quilômetros por hora.

Somado a isso, o navio apresenta uma grande capacidade de transporte de carga e pessoas, estando apto a realizar o envio célere de estruturas para:

Hospitais de campanha;

Mantimentos;

Medicamentos;

Itens essenciais diretamente às áreas afetadas por desastres.

Além disso, será empregado na proteção da Amazônia Azul, região estratégica das águas jurisdicionais brasileiras, rica em recursos naturais e minerais. Nesse contexto, o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, destacou:

“A aquisição do HMS ‘Bulwark’ constitui um marco no esforço de recomposição do núcleo do Poder Naval, contribuindo sobretudo para o exercício da soberania em águas sob jurisdição do Estado. A Marinha do Brasil reafirma, assim, seu compromisso com a ampliação da capacidade de presença em áreas de interesse e com a condição de eficiência adequada para atuar em diferentes cenários, seja em operações de defesa ou em apoio à população brasileira em situações de emergência, em especial nas respostas a desastres naturais e missões de assistência humanitária”.

Treinamento e incorporação à Esquadra

A MB possui um Plano de Configuração de Forças (PCF) que estipula prazos para a aquisição de meios navais por construção ou obtenção.

A aquisição do HMS “Bulwark foi estipulada pela necessidade de ampliar a capacidade da MB, com meios mais modernos e robustos para operações de projeção de poder apoio humanitário e Defesa da soberania, garantindo para a Força a plena operacionalidade de um navio multipropósito em curto espaço de tempo.

Atualmente a embarcação está em Plymouth, na Inglaterra, passando por um processo inteiro de revitalização, que inclui:

Modernização dos sistemas de comando e controle;

Atualização dos equipamentos de comunicações;

Revisão completa de seus sistemas de propulsão e geração de energia.

O término da revitalização está previsto para 2026. Esses trabalhos estendem a vida útil do navio por, pelo menos, duas décadas, garantindo segurança operacional e adequação às demandas atuais da MB.

De acordo com o Diretor-Geral do Material da Marinha, Almirante de Esquadra Edgar, “a relação entre a Marinha do Brasil e a Royal Navy é histórica. O Navio Aeródromo Multipropósito (NAM) Atlântico, principal embarcação da Esquadra Brasileira, também foi adquirido da Inglaterra e chegou ao Brasil em 2018. As aquisições do NAM ‘Atlântico’ e do HMS ‘Bulwark’ refletem essa parceria estratégica, que envolve não apenas transferência de meios navais, mas também intercâmbio de conhecimentos, treinamento de tripulações e cooperação em áreas de interesse comum. Essa aproximação fortalece os laços diplomáticos entre os dois países”.