FUP rejeita proposta da Petrobras e cobra negociação real

Petroleiros - Foto: Agência Petrobras

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) formalizou na última terça-feira, 9, a reivindicação da entidade sobre o equacionamento e a quitação da dívida da Petros.

A categoria, representada pelo coordenador-geral, Deyvid Bacelar,se posicionou contrário ao Acordo de Trabalho Coletivo (ACT) 2025 apresentado pela Petrobras.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em seu posicionamento, Bacelar deixou claro a insatisfação da FUP com a falta de avanço da proposição apresentada pela estatal. O sindicalista criticou a postura da empresa, que, segundo eles, ignorou a pauta de reivindicações da categoria.

“É importante a gente ratificar que nós não estamos levando em consideração a pauta, ou melhor, a proposta que nos foi apresentada. Nós apresentamos uma pauta reivindicatória e esperávamos o momento que é esse de nós estarmos apresentando a nossa pauta reivindicatória para vocês e depois disso vocês apresentarem uma contraproposta a pauta que foi apresentada”, disse Bacelar durante reunião com a Petrobras.

A pauta, que segundo Bacelar, foi construída de forma democrática e referendada em plenária nacional, foi entregue à estatal no dia 1º de setembro, uma segunda-feira.

Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP | Foto: Bruno Spada | Agência Câmara

Diante disso, a FUP aguardava que a empresa realizasse reuniões iniciais para, em seguida, apresentar uma contraproposta, o que não foi feito.

“Estaremos fazendo essas reuniões conforme aqui conseguimos combinar, negociar com vocês, reuniões temáticas onde trataremos de toda a pauta reivindicatória e aí sim, após isso, nós esperamos que vocês apresentem uma contraproposta à pauta reivindicatória da categoria”, disse o sindicalista, que continuou:

“A partir de então, nós conseguimos fazer de fato uma negociação em cima da nossa expectativa e da expectativa que a gestão da empresa tem para com esse acordo coletivo de trabalho”.

Entenda as reivindicações da FUP

Uma das reivindicações da categoria refere-se às seguintes medidas:

Reposição inflacionária;

Ganho real de salário;

Fim dos PEDS assassinos, em referência aos Planos de Equacionamento de Déficits que, segundo eles, prejudicam os petroleiros.

Deste modo, Deyvid Bacelar ainda acrescentou: “Os planos de equacionamento dos déficits da Petros precisam acabar. Precisamos de uma solução final e definitiva nesse ano de 2025”.

O sindicato alertou que a falta de uma solução para o problema da Petros inviabiliza o avanço do acordo coletivo. "Se não resolvermos isso, nós não resolveremos o acordo coletivo de trabalho", disse Bacelar.

Veja vídeo