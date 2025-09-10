Menu
BRASIL
BRASIL

FUP rejeita proposta da Petrobras e cobra negociação real

"Se não resolvermos a Petros, não haverá acordo", diz Deyvid Bacelar

Redação

Por Redação

10/09/2025 - 16:10 h | Atualizada em 10/09/2025 - 16:21
Petroleiros
Petroleiros -

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) formalizou na última terça-feira, 9, a reivindicação da entidade sobre o equacionamento e a quitação da dívida da Petros.

A categoria, representada pelo coordenador-geral, Deyvid Bacelar,se posicionou contrário ao Acordo de Trabalho Coletivo (ACT) 2025 apresentado pela Petrobras.

Em seu posicionamento, Bacelar deixou claro a insatisfação da FUP com a falta de avanço da proposição apresentada pela estatal. O sindicalista criticou a postura da empresa, que, segundo eles, ignorou a pauta de reivindicações da categoria.

“É importante a gente ratificar que nós não estamos levando em consideração a pauta, ou melhor, a proposta que nos foi apresentada. Nós apresentamos uma pauta reivindicatória e esperávamos o momento que é esse de nós estarmos apresentando a nossa pauta reivindicatória para vocês e depois disso vocês apresentarem uma contraproposta a pauta que foi apresentada”, disse Bacelar durante reunião com a Petrobras.

Deyvid Bacelar, da FUP, é reconduzido ao 'Conselhão' da Presidência da República
Justiça determina desbloqueio de Whatsapp de coordenador da FUP
RLAM: governo perde R$ 500 milhões por mês com privatização, diz FUP
Após morte em navio, FUP quer melhores condições de trabalho

A pauta, que segundo Bacelar, foi construída de forma democrática e referendada em plenária nacional, foi entregue à estatal no dia 1º de setembro, uma segunda-feira.

Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP
Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP | Foto: Bruno Spada | Agência Câmara

Diante disso, a FUP aguardava que a empresa realizasse reuniões iniciais para, em seguida, apresentar uma contraproposta, o que não foi feito.

“Estaremos fazendo essas reuniões conforme aqui conseguimos combinar, negociar com vocês, reuniões temáticas onde trataremos de toda a pauta reivindicatória e aí sim, após isso, nós esperamos que vocês apresentem uma contraproposta à pauta reivindicatória da categoria”, disse o sindicalista, que continuou:

“A partir de então, nós conseguimos fazer de fato uma negociação em cima da nossa expectativa e da expectativa que a gestão da empresa tem para com esse acordo coletivo de trabalho”.

Entenda as reivindicações da FUP

Uma das reivindicações da categoria refere-se às seguintes medidas:

  • Reposição inflacionária;
  • Ganho real de salário;
  • Fim dos PEDS assassinos, em referência aos Planos de Equacionamento de Déficits que, segundo eles, prejudicam os petroleiros.

Deste modo, Deyvid Bacelar ainda acrescentou: “Os planos de equacionamento dos déficits da Petros precisam acabar. Precisamos de uma solução final e definitiva nesse ano de 2025”.

O sindicato alertou que a falta de uma solução para o problema da Petros inviabiliza o avanço do acordo coletivo. "Se não resolvermos isso, nós não resolveremos o acordo coletivo de trabalho", disse Bacelar.

Veja vídeo

