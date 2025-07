Deyvid Bacelar rebate presidente da Petrobras por fala sobre venda de ativos na Bahia

Deyvid Bacelar e o presidente Lula - Foto: Divulgação

O coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, declarou neste sábado, 5, que a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, foi extremamente infeliz ao declarar à imprensa que a Companhia estaria considerando a possibilidade de vender o polo de produção onshore da Bahia.

“Tamanha foi a minha incredulidade que cheguei a pensar que se tratava de uma fakenews”, afirmou Bacelar.

Segundo ele, a retomada das atividades de perfuração e produção na Bahia não está nem nunca esteve atrelada ao valor do preço do barril do petróleo no mercado internacional.

“A produção de petróleo onshore na Bahia significa a presença do estado brasileiro no desenvolvimento econômico e social de nossa região, gerando empregos e renda para a população local”, frisou Bacelar.

Segundo ele, o polo de produção de petróleo da Bahia foi fundamental no desenvolvimento da indústria brasileira do petróleo e pode ser visto como uma oportunidade para a Petrobras retomar sua expertise em produção onshore.

“Além disso, a Petrobras tem milhares de funcionários na Bahia que foram transferidos para outras regiões do País por causa do desinvestimento ocorrido durante os governos de Temer e de Bolsonaro. Todos esses funcionários estão pouco a pouco retornando às suas atividades no estado, não podem ser tratados como joguete”, frisou o sindicalista. Ele disse também que a retomada das atividades na Bahia é uma reparação histórica, porque a Companhia não pode desconsiderar o fato de que a história do petróleo no Brasil começou na Bahia.

“Já foram anunciados investimentos da ordem de R$16 bilhões nos próximos cinco anos para as operações que estão envolvendo o compromisso de profissionais altamente qualificados, empenhados em dobrar a atual produção”, afirmou.

Bacelar afirma que a produção de petróleo na Bahia contribuirá para a geração de tributos e participações governamentais, que em 2024 foram de aproximadamente R$ 257 milhões. “A contratação de novas sondas e reforço da infraestrutura operacional já voltou a impulsionar a economia local”, destacou.