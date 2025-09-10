Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Estudante sofre revelação inusitada ao tentar se consultar no SUS

O erro foi descoberto ao buscar a carteira de vacinação no Centro de Ciências da Saúde.

Luan Julião

Por Luan Julião

10/09/2025 - 15:14 h | Atualizada em 10/09/2025 - 16:39
Servidores da unidade orientaram Matías a procurar uma Clínica da Família para corrigir o erro
Servidores da unidade orientaram Matías a procurar uma Clínica da Família para corrigir o erro -

O argentino Matías Roitberg, de 25 anos, estudante de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), se surpreendeu ao descobrir que o Sistema Único de Saúde (SUS) registrava sua morte. Matías vive no Brasil há mais de uma década e nunca imaginou que enfrentaria uma situação dessas.

O episódio ocorreu na última quinta-feira, 4, quando ele foi ao Centro de Ciências da Saúde (CCS/UFRJ), no Fundão, para buscar sua carteira de vacinação. O documento estava sendo utilizado para cadastrar seu histórico no Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde.

Matías, 25 anos, aparece como morto no cadastro do SUS
Matías, 25 anos, aparece como morto no cadastro do SUS | Foto: Reprodução / Redes Sociais

“O funcionário achou minha carteira separada e falou: ‘Ah, é você que morreu, né?", relatou Matías. Segundo ele, a data registrada do óbito é 2 de outubro de 2023. “Fiquei sem reação. Meus amigos não paravam de rir, e eu não sabia o que dizer.”

Os servidores da unidade orientaram Matías a procurar uma Clínica da Família para corrigir o erro e comprovar que, de fato, está vivo.

No dia seguinte (sexta, 5), Matías conseguiu resolver a situação na Clínica da Família do Flamengo, onde seu cadastro foi corrigido e ele voltou a “existir” oficialmente para o sistema público de saúde. “Desde então é o meu novo aniversário!”, riu.

Segundo Matías, a alteração no cadastro foi feita no Município de Ataléia, em Minas Gerais — cidade onde ele nunca esteve. Ainda não se sabe como ou por que o erro ocorreu.

Tags:

argentino brasil estudantes Morte Saúde sus

Ver todas

x