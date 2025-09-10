Estudante sofre revelação inusitada ao tentar se consultar no SUS

Servidores da unidade orientaram Matías a procurar uma Clínica da Família para corrigir o erro - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O argentino Matías Roitberg, de 25 anos, estudante de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), se surpreendeu ao descobrir que o Sistema Único de Saúde (SUS) registrava sua morte. Matías vive no Brasil há mais de uma década e nunca imaginou que enfrentaria uma situação dessas.

O episódio ocorreu na última quinta-feira, 4, quando ele foi ao Centro de Ciências da Saúde (CCS/UFRJ), no Fundão, para buscar sua carteira de vacinação. O documento estava sendo utilizado para cadastrar seu histórico no Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde.

Matías, 25 anos, aparece como morto no cadastro do SUS | Foto: Reprodução / Redes Sociais

“O funcionário achou minha carteira separada e falou: ‘Ah, é você que morreu, né?", relatou Matías. Segundo ele, a data registrada do óbito é 2 de outubro de 2023. “Fiquei sem reação. Meus amigos não paravam de rir, e eu não sabia o que dizer.”

Os servidores da unidade orientaram Matías a procurar uma Clínica da Família para corrigir o erro e comprovar que, de fato, está vivo.

No dia seguinte (sexta, 5), Matías conseguiu resolver a situação na Clínica da Família do Flamengo, onde seu cadastro foi corrigido e ele voltou a “existir” oficialmente para o sistema público de saúde. “Desde então é o meu novo aniversário!”, riu.

Segundo Matías, a alteração no cadastro foi feita no Município de Ataléia, em Minas Gerais — cidade onde ele nunca esteve. Ainda não se sabe como ou por que o erro ocorreu.