Como ser médico na Itália: guia prático para revalidação do diploma
Governo italiano recruta profissionais da saúde brasileiros com salários de até R$ 44 mil
Por Isabela Cardoso
Milhares de médicos se formam todos os anos no Brasil, mas a realidade da profissão nem sempre corresponde às expectativas. Plantões exaustivos, desvalorização e insegurança são desafios comuns que levam muitos a buscar novas oportunidades.
Se você sonha em exercer a medicina com mais qualidade de vida, segurança e em um país que valoriza a sua profissão, a Itália pode ser a sua porta de entrada para a Europa.
Trabalhar na Itália não apenas oferece melhores condições, mas também abre as portas para atuar em qualquer país da União Europeia, com remuneração em euro e a chance de viver em um dos lugares com a melhor qualidade de vida do mundo.
Veja passo a passo para validar seu diploma médico na Itália e dar início a uma nova fase da sua carreira.
Por que a Itália é uma boa opção para médicos brasileiros?
A Itália, como muitos outros países europeus, enfrenta um envelhecimento populacional e uma crescente demanda por profissionais de saúde, o que se traduz em um mercado de trabalho aquecido para médicos.
Com o objetivo de preencher um déficit de 65 mil profissionais, a Itália está ativamente recrutando médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem do Brasil, que são valorizados por sua formação e experiência.
Vantagens e incentivos para médicos brasileiros na Itália
Salários elevados: Salários de até 7 mil euros (cerca de R$ 44,6 mil).
Benefícios adicionais: Muitos empregadores oferecem moradia, passagem aérea e cursos de idioma para facilitar a adaptação dos novos profissionais.
Vistos de trabalho e cidadania: O governo italiano pretende emitir até 500 mil vistos de trabalho para estrangeiros até 2028. Além disso, descendentes de italianos que trabalharem por pelo menos dois anos podem solicitar a cidadania italiana.
Flexibilização do reconhecimento: A iniciativa ganhou força com o Decreto Milleproroghe, que flexibilizou o reconhecimento temporário de diplomas estrangeiros, permitindo que você trabalhe enquanto seu processo de revalidação permanente tramita.
Seis passos para o reconhecimento do diploma
Passo 1: Reúna e legalize toda a documentação
A etapa mais crucial é a preparação dos documentos. A falta de atenção a detalhes pode levar à rejeição do seu pedido. Todos os documentos devem ser apresentados conforme as exigências do consulado italiano, com tradução juramentada e apostilamento de Haia. Fazer isso ainda no Brasil é mais prático e econômico.
Os documentos necessários incluem:
- Documento de identidade válido
- Diploma médico
- Histórico universitário
- Conteúdo programático
- Título de habilitação e inscrição no CRM
- Certificado de atividade laboral
- Atestado de inexistência de impeditivo legal
- Cópia da especialização (se aplicável)
Passo 2: Obtenha a "Declaração de Valor"
A Declaração de Valor in loco é um documento emitido por autoridades italianas no Brasil (Consulado) que atesta a validade e o valor da sua formação acadêmica. Ela é fundamental para o reconhecimento profissional e para a obtenção de vistos. O pedido deve ser feito presencialmente no consulado, após o agendamento.
Passo 3: Inscreva-se no processo de reconhecimento de diplomas
Com a documentação em mãos, o pedido de reconhecimento deve ser protocolado no Ministério da Saúde Italiano ou em uma universidade. Ambos os caminhos têm prós e contras, e a escolha deve ser feita com base na sua grade curricular. O processo pode levar de um a dois anos, mas a espera vale a pena.
Passo 4: Realize as provas (Sim, elas são necessárias!)
Este é o primeiro passo que exige sua presença na Itália. As provas são um ponto de insegurança para muitos, mas com preparação adequada, é possível ser bem-sucedido. A revalidação se dá por meio de duas provas:
Prova Teórica: Escrita, com 150 questões de múltipla escolha. Você precisa acertar pelo menos 18 questões em cada uma das cinco disciplinas: Medicina Legal, Ginecologia, Pediatria, Cirurgia e Clínica Médica.
Prova Oral: Agendada após a aprovação na prova teórica, essa etapa exige fluência na língua italiana (níveis B1-B2). A prova é uma conversa onde o examinador pode fazer perguntas sobre as matérias e sobre o seu currículo.
Passo 5: Inscreva-se na ordem dos médicos da Itália
Após a aprovação nas provas e a obtenção do diploma reconhecido, o próximo passo é a inscrição no Albo dei Medici, o órgão regulador da profissão. A inscrição deve ser feita na província (cidade) onde você irá residir. Se você não possui cidadania europeia, será necessário um visto de residência ou trabalho.
Passo 6 (Opcional): Permissão de Trabalho Temporária
Devido à escassez de profissionais, a Itália possui um decreto (com validade até o final de 2024, mas com chance de prorrogação) que permite que médicos estrangeiros exerçam a profissão enquanto seu diploma está em processo de revalidação. Essa é uma excelente oportunidade para começar a trabalhar mais rápido e financiar seu processo, mas não substitui a necessidade da revalidação permanente.
Quanto ganha um médico na Itália e na Europa?
A remuneração de um médico na Itália pode variar, mas um profissional em início de carreira pode esperar ganhar entre € 2.000,00 a € 2.500,00 por mês. No entanto, a grande vantagem é a mobilidade profissional que se conquista. Uma vez com o diploma validado na Itália, você pode trabalhar em outros países europeus com salários ainda mais atrativos, como:
- Alemanha: € 4.442,00
- Irlanda: € 4.083,00
- Suíça: € 5.575,00
- Holanda: € 6.300,00
Existe um caminho mais fácil?
Para quem busca uma alternativa com menos barreiras de idioma, Portugal pode ser uma opção. Graças a um tratado internacional, a revalidação em Portugal é mais flexível para brasileiros, e o diploma obtido lá também tem validade em toda a União Europeia. Essa pode ser uma excelente estratégia para quem deseja migrar com mais tranquilidade e fluência no idioma local.
