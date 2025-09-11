Menu
BRASIL
BRASIL

Jusbrasil lança ferramenta para melhor uso das IAs no Direito

A ferramenta une a base de dados jurídicos do Brasil, com uma tecnologia avançada e a supervisão de especialistas jurídicos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

11/09/2025 - 15:05 h | Atualizada em 11/09/2025 - 15:20
Jusbrasil lança ferramenta de IA para ajudar em diversos pontos
O Jusbrasil, a maior plataforma de dados jurídicos do Brasil, anunciou, no mês de maio deste ano, 2025, o lançamento da Jus IA, um assistente jurídico, baseado em uma Inteligência Artificial Generativa criada para sanar dúvidas de usuários e tornar o uso das IAs no Direito mais confiável.

A ferramenta foi desenvolvida sobre a base de informação do Jusbrasil, que conta com mais de 1.2 bilhão de documentos, garantindo respostas diretas e fundamentadas em normas, decisões e jurisprudências, visando o menor número de erros e riscos.

O movimento serve para sanar um do pontos mais complicados quando o assunto é o uso de IAs no Direito, visto que, uma pesquisa feita pela OAB SP, Jusbrasil, Trybe e ITS Rio, aponta que 68% dos profissionais da área consideram um ponto essencial que haja uma supervisão humana para que seja garantido que nenhum erro aconteça.

“O grande desafio da IA no Direito não é velocidade, mas confiabilidade”, explica Marcelo Alcântara, Chief Product Officer do Jusbrasil.

Funções do Jus IA

O Jus IA, inicialmente, apresenta três ferramentas, paralelas às mais usadas pelos profissionais:

  • Pesquisa jurídica;
  • Criação de peças jurídicas;
  • Análise de referências.

A seguir, confira cada uma das funções.

Pesquisa Jurídica

Neste ponto, o usuário pode fazer uma pesquisa convencional no meio jurídico, recebendo suas respostas com maior precisão e agilidade. Para fazer isso, o usuário precisa descrever sua dúvida ou caso, para que assim o bot possa repassar as informações.

As respostas já vão acompanhadas com a indicação direta dos dados do Jusbrasil de onde foram retiradas.

Criar Documento

Nesta função, a ferramenta ajuda o usuário a gerar e estruturar petições e constatações. Com isso, ao invés de começar por uma página em branco, o usuário pode informar o que precisa, com detalhes e o assistente constrói o documento por inteiro.

A construção é feita com contextos que partem das descrições do usuário, o deixando pronto para edições e refino.

Analisar Referências

Nesta ferramenta, é possível checar se citações jurídicas são legítimas em qualquer documento, seja ele gerado por outra IA, ou feito manualmente. O assistente faz a revisão de diversos pontos e as validam caso estejam na base do Jusbrasil.

O Jus IA já está disponível para advogados e profissionais do Direito diretamente no site.

