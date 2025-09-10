BRASIL
Saiba como transformar mensagens do WhatsApp em pix
Nova funcionalidade utiliza inteligência artificial para interpretar comandos simples
Por Isabela Cardoso
O Nubank, um dos maiores bancos do Brasil, continua a consolidar sua liderança com uma operação 100% digital e sem agências físicas. Fiel à sua missão de simplificar a vida financeira dos brasileiros, o banco acaba de lançar uma funcionalidade que promete revolucionar a forma como os clientes fazem transferências: o Pix por mensagem ou áudio no WhatsApp.
Como funciona a nova ferramenta?
A nova funcionalidade utiliza inteligência artificial para interpretar comandos simples e transformar mensagens de texto, áudios ou até imagens do WhatsApp em pagamentos automáticos. O recurso é capaz de ler o conteúdo, identificar valores e chaves Pix, e, a partir disso, montar uma transação pronta para ser confirmada no aplicativo do Nubank.
Essa integração direta com o WhatsApp torna o processo de enviar dinheiro muito mais rápido e eficiente, eliminando a necessidade de copiar informações manualmente ou de alternar entre aplicativos.
Como usar o Pix por mensagem do Nubank?
A experiência é bastante intuitiva. Veja o passo a passo:
Copie a mensagem: Copie uma mensagem do WhatsApp que contenha informações de Pix, como "R$80 para Lucas" ou um áudio com o mesmo comando.
Abra o app do Nubank: Ao entrar no aplicativo, o sistema detecta automaticamente os dados relevantes (valor e chave Pix) da mensagem copiada.
Confirme a transação: O app exibirá as informações para conferência. Após a sua confirmação com a senha de quatro dígitos, o dinheiro é transferido.
Vantagens e disponibilidade
Além da agilidade, a ferramenta oferece vantagens como a redução de erros de digitação, o ganho de tempo e a segurança de uma transação dentro do aplicativo do Nubank.
No momento, a funcionalidade está em fase de expansão. Para descobrir se você já tem acesso à novidade, basta verificar a Área Pix dentro do app. Se a opção de ativação estiver disponível em uma barra roxa, você já pode começar a usar. A previsão é que a novidade esteja disponível para todos os clientes até o final de 2025.
