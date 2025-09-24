Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Idosas são roubadas dentro de igreja em Salvador

Dupla se infiltrou entre os fiéis para roubar objetos

Redação

Por Redação

24/09/2025 - 11:31 h
Igreja de São Francisco de Assis
Igreja de São Francisco de Assis

Duas senhoras foram roubadas durante uma missa nesta terça-feira (23), por volta das 17h, na Igreja de São Francisco de Assis, localizada na Boca do Rio, em Salvador.

Outras duas mulheres, que não costumam frequentar o local, são apontadas como responsáveis por levar as bolsas das vítimas. A dupla teria se infiltrado no meio dos fiéis durante momentos de oração e cântico para praticar a ação criminosa.

Após as senhoras registrarem um boletim de ocorrência, a 9ª Delegacia Territorial irá investigar o caso. Câmeras de segurança devem ser utilizadas para prender as envolvidas.

