Idosas são roubadas dentro de igreja em Salvador
Dupla se infiltrou entre os fiéis para roubar objetos
Por Redação
Duas senhoras foram roubadas durante uma missa nesta terça-feira (23), por volta das 17h, na Igreja de São Francisco de Assis, localizada na Boca do Rio, em Salvador.
Outras duas mulheres, que não costumam frequentar o local, são apontadas como responsáveis por levar as bolsas das vítimas. A dupla teria se infiltrado no meio dos fiéis durante momentos de oração e cântico para praticar a ação criminosa.
Após as senhoras registrarem um boletim de ocorrência, a 9ª Delegacia Territorial irá investigar o caso. Câmeras de segurança devem ser utilizadas para prender as envolvidas.
