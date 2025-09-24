OPERAÇÃO BAEZA
Chefe de facção criminosa do Espírito Santo é preso em Porto Seguro
Suspeito era procurado por diversos crimes
Por Redação
Um homem apontado como líder de uma facção criminosa do Espírito Santo foi preso nesta terça-feira, 23, na cidade de Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia.
De acordo com a investigação, o foragido era responsável pela gerência do tráfico de drogas e armas na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha (ES). Ele possuía mandado de prisão pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de registros anteriores por porte ilegal de arma de fogo e homicídio.
A captura ocorreu durante a Operação Baeza, que contou com a integração de forças policiais estaduais e federais da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais.
A operação contou com a participação de equipes da SSP-BA, CORE-BA, BOPE-BA, DIP-BA, CPR-Extremo Sul-BA, GAECO-ES, FICCO-MG, Polícia Federal, GAECO-MG, DINT/PMES e ATI/8RPM/PMMG.
