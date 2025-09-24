Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESARTICULADO

Sete quilos de cocaína são encontrados enterrados em Madre de Deus

O ponto de ocultação de drogas era usado por integrantes de um grupo criminoso

Redação

Por Redação

24/09/2025 - 13:34 h
Imagem ilustrativa da imagem Sete quilos de cocaína são encontrados enterrados em Madre de Deus
-

Equipes da Polícia Civil da Bahia descobriram nesta quarta-feira, 24, um ponto de ocultação de drogas com 7 quilos de cocaína, utilizado por integrantes de um grupo criminoso, em uma área do município de Madre de Deus.

Durante a ação, foram encontrados sete tabletes de cocaína, pesando cerca de um quilo cada. O material estava enterrado e foi localizado a partir de um trabalho integrado de inteligência policial, que possibilitou identificar o espaço usado pelo grupo como forma de armazenamento estratégico.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ônibus são suspensos em Ipitanga após morte de suspeitos em ação da PM
Chefe de facção criminosa do Espírito Santo é preso em Porto Seguro
Idosas são roubadas dentro de igreja em Salvador

Todo o material apreendido foi encaminhado ao Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), onde passará por perícia. A ação foi conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pelo Denarc.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cocaína drogas Madre de Deus

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: empresário dono de hotéis na Chapada é preso por exploração sexual

Play

Simões Filho: Tamara foi morta por vingança; Mayane foi queima de arquivo

Play

Idosa é flagrada com quase 10 mil comprimidos de remédio abortivo

Play

Homem é preso por manter família em cárcere privado por mais de um ano

x