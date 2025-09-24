Sete quilos de cocaína são encontrados enterrados em Madre de Deus

- Foto: Divulgação Ascom PCBA

Equipes da Polícia Civil da Bahia descobriram nesta quarta-feira, 24, um ponto de ocultação de drogas com 7 quilos de cocaína, utilizado por integrantes de um grupo criminoso, em uma área do município de Madre de Deus.

Durante a ação, foram encontrados sete tabletes de cocaína, pesando cerca de um quilo cada. O material estava enterrado e foi localizado a partir de um trabalho integrado de inteligência policial, que possibilitou identificar o espaço usado pelo grupo como forma de armazenamento estratégico.

Todo o material apreendido foi encaminhado ao Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), onde passará por perícia. A ação foi conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pelo Denarc.