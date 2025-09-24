Menu
INTERIOR DA BAHIA

Entenda a situação de Jequié, cidade mais violenta da Bahia e palco de megaoperação

Ação mobilizou 120 policiais em quatro estados e resultou em 18 prisões nesta quarta-feira

Luan Julião

Por Luan Julião

24/09/2025 - 14:42 h
Jequié tem cerca de 170 mil habitante
Jequié tem cerca de 170 mil habitante

A cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia, voltou a ser palco de uma grande ofensiva policial nesta quarta-feira (24). Batizada de Operação Castelo de Cartas, a ação da Polícia Civil prendeu 18 pessoas e desarticulou parte de uma facção apontada como responsável por homicídios em série, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região.

Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em diferentes estados, incluindo Bahia e Pará. Além das prisões, os agentes apreenderam drogas, celulares, motocicletas e bloquearam contas bancárias que movimentaram mais de R$ 2 milhões no último ano. Segundo as investigações, iniciadas em janeiro de 2025, o grupo é acusado de pelo menos 19 assassinatos consumados só neste ano em Jequié.

Cidade sitiada pela disputa

A ofensiva acontece em um cenário de violência crescente no município, que há meses vive sob a disputa entre as duas maiores facções criminosas do país, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV). Conhecidos localmente pelos apelidos “tudo 2” e “tudo 3”, os grupos travam uma guerra por território que transformou Jequié em uma das cidades mais perigosas do Brasil.

O reflexo dessa rivalidade é visível nas ruas. Em apenas duas semanas de agosto, sete homicídios foram registrados, a maioria de jovens entre 19 e 45 anos. Muitas das execuções têm características de retaliação direta: mortes sumárias, emboscadas e ataques a rivais.

O retrato da violência

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, Jequié ocupa a posição de segunda cidade mais violenta do país, atrás apenas de Maranguape, no Ceará. Com cerca de 170 mil habitantes, o município lidera também o ranking baiano de letalidade violenta.

O levantamento reforça que os municípios mais afetados pela criminalidade organizada compartilham um padrão: disputas entre facções pelo controle do tráfico de drogas e de armas, que se refletem diretamente nos índices de homicídios.

Reação policial

A Polícia Civil afirma que a Operação Castelo de Cartas é parte de uma estratégia mais ampla de enfraquecimento das organizações criminosas na região. Ao todo, 120 agentes participaram da ação, distribuídos em 30 equipes, com atuação em Jequié e cidades como Salvador, Feira de Santana, Eunápolis e até Belém, no Pará.

Apesar das prisões, as investigações continuam. O objetivo é identificar e capturar outros integrantes da facção, além de asfixiar financeiramente o grupo que vinha ostentando imóveis, veículos de luxo e alto padrão de vida com dinheiro ilícito.

x