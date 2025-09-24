Vídeo: youtuber é preso após trocar tiros com policiais na Bahia

- Foto: Reprodução redes sociais

Um youtuber foi preso em flagrante após trocar tiros com policiais civis na manhã nesta terça-feiea, 24, no bairro Feira X, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.

O homem foi identificado como Wellington Mattos, que possui mais de 150 mil inscritos no YouTube e ficou conhecido por publicar vídeos sobre controvérsias envolvendo pastores e o meio evangélico.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) investigavam denúncias de que uma residência na Rua L estaria servindo como depósito de drogas e armas. Ao se aproximarem do local, os agentes abordaram a companheira do suspeito, que estava com uma criança de colo. Nesse momento, Wellington, que se encontrava no andar superior, afirmou estar armado e começou a disparar contra os policiais, que revidaram.

Filho como "escudo"

Durante a ação, o youtuber desceu para o térreo e tentou se proteger usando a mulher e a criança como escudo. Após negociações, a arma utilizada — uma pistola calibre .380 — foi entregue pela companheira, que a arremessou pela grade da casa.

Na residência, os investigadores encontraram:

pés de maconha;

estojos de munição deflagrados;

e uma balaclava.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a perícia. Wellington Mattos acabou autuado por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.