Vídeo: youtuber é preso após trocar tiros com policiais na Bahia
Homem possui mais de 150 mil inscritos no YouTube
Por Redação
Um youtuber foi preso em flagrante após trocar tiros com policiais civis na manhã nesta terça-feiea, 24, no bairro Feira X, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.
O homem foi identificado como Wellington Mattos, que possui mais de 150 mil inscritos no YouTube e ficou conhecido por publicar vídeos sobre controvérsias envolvendo pastores e o meio evangélico.
De acordo com a Polícia Civil, equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) investigavam denúncias de que uma residência na Rua L estaria servindo como depósito de drogas e armas. Ao se aproximarem do local, os agentes abordaram a companheira do suspeito, que estava com uma criança de colo. Nesse momento, Wellington, que se encontrava no andar superior, afirmou estar armado e começou a disparar contra os policiais, que revidaram.
Filho como "escudo"
Durante a ação, o youtuber desceu para o térreo e tentou se proteger usando a mulher e a criança como escudo. Após negociações, a arma utilizada — uma pistola calibre .380 — foi entregue pela companheira, que a arremessou pela grade da casa.
Na residência, os investigadores encontraram:
- pés de maconha;
- estojos de munição deflagrados;
- e uma balaclava.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a perícia. Wellington Mattos acabou autuado por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
