AÇÃO POLICIAL
Líder de facção investigado por três homicídios é preso na Bahia
Além das mortes, suspeito é investigado por tráfico de drogas e organização criminosa
Por Leilane Teixeira
Um homem, apontado como uma das principais lideranças de um grupo criminoso em Teodoro Sampaio, foi preso nesta terça-feira, 23, no município de Coração de Maria, na Bahia, em cumprimento a três mandados de prisão relacionados a homicídios.
Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia Territorial (DT) de Teodoro Sampaio, o homem possui envolvimento direto com o tráfico de drogas na região, além de comandar conflitos armados contra organizações rivais.
Leia Também:
Três homicídios
O suspeito é investigado por três homicídios ocorridos na cidade. São eles:
- Ronivon Sena de Jesus, de 29 anos - morto a tiros no dia 4 de agosto deste ano, no distrito de Lustosa;
- Edmilson dos Santos Arcanjo, de 42 anos, em 26 de julho, também em Lustosa. Ele atingido por disparos de arma de fogo;
- Joseval Alexandre de Jesus Santos, de 22 anos, foi morto no centro de Teodoro Sampaio, em 23 de agosto de 2024.
A ação contou com apoio da 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Amaro). O preso foi submetido a exame de corpo de delito e segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes