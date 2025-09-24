Líder de facção investigado por três homicídios é preso na Bahia

O homem possui envolvimento direto com o tráfico de drogas na região, - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um homem, apontado como uma das principais lideranças de um grupo criminoso em Teodoro Sampaio, foi preso nesta terça-feira, 23, no município de Coração de Maria, na Bahia, em cumprimento a três mandados de prisão relacionados a homicídios.

Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia Territorial (DT) de Teodoro Sampaio, o homem possui envolvimento direto com o tráfico de drogas na região, além de comandar conflitos armados contra organizações rivais.

Três homicídios

O suspeito é investigado por três homicídios ocorridos na cidade. São eles:

Ronivon Sena de Jesus, de 29 anos - morto a tiros no dia 4 de agosto deste ano, no distrito de Lustosa;

Edmilson dos Santos Arcanjo, de 42 anos, em 26 de julho, também em Lustosa. Ele atingido por disparos de arma de fogo;

Joseval Alexandre de Jesus Santos, de 22 anos, foi morto no centro de Teodoro Sampaio, em 23 de agosto de 2024.

A ação contou com apoio da 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Amaro). O preso foi submetido a exame de corpo de delito e segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.