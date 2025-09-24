Menu
HOME > POLÍCIA
AÇÃO POLICIAL

Líder de facção investigado por três homicídios é preso na Bahia

Além das mortes, suspeito é investigado por tráfico de drogas e organização criminosa

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

24/09/2025 - 18:49 h | Atualizada em 24/09/2025 - 19:28
O homem possui envolvimento direto com o tráfico de drogas na região, -

Um homem, apontado como uma das principais lideranças de um grupo criminoso em Teodoro Sampaio, foi preso nesta terça-feira, 23, no município de Coração de Maria, na Bahia, em cumprimento a três mandados de prisão relacionados a homicídios.

Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia Territorial (DT) de Teodoro Sampaio, o homem possui envolvimento direto com o tráfico de drogas na região, além de comandar conflitos armados contra organizações rivais.

Leia Também:

Acampamento de criminosos em área de mata é alvo de ação da PM na RMS
Suspeito de esfaquear torcedor do Vasco é liberado após depoimento
Homem é executado em casa após suspeita de estuprar sobrinha na Bahia

Três homicídios

O suspeito é investigado por três homicídios ocorridos na cidade. São eles:

  • Ronivon Sena de Jesus, de 29 anos - morto a tiros no dia 4 de agosto deste ano, no distrito de Lustosa;
  • Edmilson dos Santos Arcanjo, de 42 anos, em 26 de julho, também em Lustosa. Ele atingido por disparos de arma de fogo;
  • Joseval Alexandre de Jesus Santos, de 22 anos, foi morto no centro de Teodoro Sampaio, em 23 de agosto de 2024.

A ação contou com apoio da 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Amaro). O preso foi submetido a exame de corpo de delito e segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

Tags:

Bahia Coorpin coração de maria Facção criminosa Homicídios líder de facção Polícia prisão Teodoro Sampaio tráfico de drogas

Ver todas

x