Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLÊNCIA

Acampamento de criminosos em área de mata é alvo de ação da PM na RMS

Suspeito foi baleado em tiroteio, socorrido e não resistiu aos ferimentos

Redação

Por Redação

24/09/2025 - 18:44 h
Guarnições foram até uma área de mata após denúncias
Guarnições foram até uma área de mata após denúncias -

Na tarde desta quarta-feira, 24, um tiroteio assustou moradores da localidade de Riacho Doce, em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, durante uma operação da 22ª CIPM contra o tráfico de drogas.

Segundo a polícia, as guarnições foram até uma área de mata após denúncias de homens armados comercializando drogas. Ao chegarem, os policiais foram recebidos a tiros e houve confronto. Um suspeito foi ferido, socorrido e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Drogas apreendidas
Drogas apreendidas | Foto: Divulgação / PM

Leia Também:

Suspeito de esfaquear torcedor do Vasco é liberado após depoimento
Homem é executado em casa após suspeita de estuprar sobrinha na Bahia
Vereador é preso em operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Na ação, foram apreendidos um revólver calibre .32, duas munições intactas e duas deflagradas, 43 pinos de cocaína, 77 potes de crack, quatro pinos de K9 e um celular.

As autoridades alertam que o uso de acampamentos em áreas de mata por criminosos ligados ao tráfico tem se tornado cada vez mais comum, como forma de se esconder da polícia e dificultar a ação das forças de segurança.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

PM Polícia rms Salvador simões filho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Guarnições foram até uma área de mata após denúncias
Play

Vídeo: empresário dono de hotéis na Chapada é preso por exploração sexual

Guarnições foram até uma área de mata após denúncias
Play

Simões Filho: Tamara foi morta por vingança; Mayane foi queima de arquivo

Guarnições foram até uma área de mata após denúncias
Play

Idosa é flagrada com quase 10 mil comprimidos de remédio abortivo

Guarnições foram até uma área de mata após denúncias
Play

Homem é preso por manter família em cárcere privado por mais de um ano

x