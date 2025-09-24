Acampamento de criminosos em área de mata é alvo de ação da PM na RMS

Guarnições foram até uma área de mata após denúncias - Foto: Sd Gisleno | PMBA

Na tarde desta quarta-feira, 24, um tiroteio assustou moradores da localidade de Riacho Doce, em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, durante uma operação da 22ª CIPM contra o tráfico de drogas.

Segundo a polícia, as guarnições foram até uma área de mata após denúncias de homens armados comercializando drogas. Ao chegarem, os policiais foram recebidos a tiros e houve confronto. Um suspeito foi ferido, socorrido e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Drogas apreendidas | Foto: Divulgação / PM

Na ação, foram apreendidos um revólver calibre .32, duas munições intactas e duas deflagradas, 43 pinos de cocaína, 77 potes de crack, quatro pinos de K9 e um celular.

As autoridades alertam que o uso de acampamentos em áreas de mata por criminosos ligados ao tráfico tem se tornado cada vez mais comum, como forma de se esconder da polícia e dificultar a ação das forças de segurança.