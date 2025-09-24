Homem é executado em casa após suspeita de estuprar sobrinha na Bahia

Polícia Militar/Ilustrativa - Foto: Divulgação

Um jovem de 23 anos identificado como Lucas Quintino Sena, foi morto a tiros na noite de terça-feira, 23, dentro de sua residência, localizada na Rua Princesa Isabel, bairro Bandeirantes, em Itabela, no extremo sul da Bahia.

Segundo o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), dois homens chegaram em uma motocicleta, invadiram a casa e efetuaram diversos disparos contra a vítima. Ele foi alvejado enquanto estava no sofá da sala, na frente da mãe.

Lucas foi atingido na cabeça e na região íntima, o que, de acordo com investigadores, pode estar ligado à motivação do crime. Um bilhete com a suposta “justificativa” da execução foi deixado ao lado do corpo.

Conforme a 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), a execução teria sido ordenada por integrantes de uma facção criminosa ligada ao tráfico, que atua na região com práticas conhecidas como “Tribunal do Crime”.

Suspeita de estupro

No dia 1º de setembro, a mãe de uma adolescente e a própria jovem registraram boletim de ocorrência contra Lucas, denunciando abusos sexuais que vinham acontecendo há mais de um ano, durante as visitas da menina à casa da avó materna.

Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) recolheram cápsulas de munição calibre 9mm no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.