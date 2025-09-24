Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Homem é executado em casa após suspeita de estuprar sobrinha na Bahia

Ele foi alvejado enquanto estava no sofá da sala, na frente da mãe

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

24/09/2025 - 17:06 h
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

Um jovem de 23 anos identificado como Lucas Quintino Sena, foi morto a tiros na noite de terça-feira, 23, dentro de sua residência, localizada na Rua Princesa Isabel, bairro Bandeirantes, em Itabela, no extremo sul da Bahia.

Segundo o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), dois homens chegaram em uma motocicleta, invadiram a casa e efetuaram diversos disparos contra a vítima. Ele foi alvejado enquanto estava no sofá da sala, na frente da mãe.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Lucas foi atingido na cabeça e na região íntima, o que, de acordo com investigadores, pode estar ligado à motivação do crime. Um bilhete com a suposta “justificativa” da execução foi deixado ao lado do corpo.

Conforme a 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), a execução teria sido ordenada por integrantes de uma facção criminosa ligada ao tráfico, que atua na região com práticas conhecidas como “Tribunal do Crime”.

Leia Também:

Vereador é preso em operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Entenda a situação de Jequié, cidade mais violenta da Bahia e palco de megaoperação
Sete quilos de cocaína são encontrados enterrados em Madre de Deus

Suspeita de estupro

No dia 1º de setembro, a mãe de uma adolescente e a própria jovem registraram boletim de ocorrência contra Lucas, denunciando abusos sexuais que vinham acontecendo há mais de um ano, durante as visitas da menina à casa da avó materna.

Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) recolheram cápsulas de munição calibre 9mm no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abuso sexual Bahia execução Facção criminosa HOMICÍDIO Itabela jovem morto Polícia tribunal do crime violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Bairro de Salvador fica sem ônibus após morte de adolescente

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Vídeo: padre sai ileso após ter carro atingido por tiro em Salvador

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Tiroteio interrompe missa, causa pânico em igreja e deixa um morto

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Vídeos: Tiroteio deixa dois feridos e causa protesto em São Marcos

x