POLÍCIA
BRUTALIDADE

Suspeito de esfaquear torcedor do Vasco é liberado após depoimento

Crime ocorreu após clássico Flamengo x Vasco, que terminou empatado em 1 a 1

Redação

Por Redação

24/09/2025 - 18:21 h
Eumar Vaz de 34 anos
Eumar Vaz de 34 anos

Um adolescente suspeito de participação no assassinato de Eumar Vaz, de 34 anos, prestou depoimento à polícia e foi liberado, sem permanência na unidade. O crime aconteceu na noite de domingo, logo após o clássico entre Flamengo e Vasco, que terminou empatado em 1 a 1. O menor havia sido filmado escondendo um facão na cintura enquanto se envolvia em uma confusão dentro de um ônibus.

Segundo a delegada Valéria Martirena, da Delegacia da Criança e do Adolescente 2 (DCA 2), o jovem compareceu à delegacia acompanhado da mãe e de um advogado. Durante o depoimento, ele afirmou que carregava a faca para se proteger de possíveis confrontos com outros torcedores. Ainda de acordo com o adolescente, Eumar teria reagido com um soco e um chute, momento em que ele desferiu duas facadas. Ele disse que decidiu confessar o crime por sentir arrependimento e compaixão pela família da vítima.

O ataque ocorreu quando Eumar seguia de ônibus de Samambaia para o Riacho Fundo, onde morava. Antes disso, ele havia acompanhado o jogo na sede da torcida organizada Força Jovem Vasco, no Guará. Ao embarcar, cerca de dez torcedores rivais, ligados a uma organizada do Flamengo, obrigaram a vítima a tirar a camisa, antes de agredi-lo com socos e facadas.

A Polícia Civil continua as investigações e já identificou outros envolvidos no crime. O caso segue sob apuração, com o objetivo de responsabilizar todos os participantes.

crime DF flamengo Polícia vasco violência

x