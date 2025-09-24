Suspeito de explodir cofre do Banco do Brasil é preso na Bahia

O indivíduo é apontado como integrante de grupo criminoso responsável por ataques a agências bancárias - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um dos principais suspeitos de assaltos a banco na Paraíba foi preso nesta quarta-feira, 24, no povoado do Junco, zona rural do município de Juazeiro, na Bahia.

O indivíduo é apontado como integrante de grupo criminoso responsável por ataques a agências bancárias no estado, incluindo a explosão do cofre da agência do Banco do Brasil em Conceição e a destruição de um caixa eletrônico em Serra Redonda.

Durante as ações, os criminosos mantiveram moradores como reféns e espalharam grampos nas estradas para dificultar a perseguição policial.

Localização

O suspeito estava escondido em uma roça, e a prisão foi realizada após trabalho de inteligência e troca de informações entre as equipes policiais da Bahia e de Pernambuco. Após os procedimentos legais, ele realizou os exames de praxe e permanece custodiado na Delegacia Territorial de Juazeiro, à disposição da Justiça, que deve determinar seu recambiamento para o estado de origem do mandado.

O mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Única da Comarca de Conceição/PB, foi cumprido pelo Grupo de Apoio Tático e Técnico (GATTI/Norte) da Polícia Civil da Bahia, com apoio da: