Baralho do Crime: integrante de facção, Berel é o novo 3 de Espadas

Berel foi preso em maio em um apartamento de luxo em SP - Foto: Divulgação | SSP - BA

O criminoso tido como braço direito de um líder de facção criminosa, Reidson da Cruz Barros, o ‘Berel’, que foi preso em um apartamento de luxo avaliado em R$ 5 milhões no estado de São Paulo, em maio, é o novo 3 de Espadas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Ele passou a integrar a carta nesta quinta-feira, 7.

‘Berel’ é procurado pela polícia pelo cometimento de crimes como homicídios, sequestros e tráfico de drogas na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo a SSP, ele também é responsável por coordenar e autorizar execuções de pessoas ligadas ao tráfico.

De acordo com a coordenadora do Disque Denúncia, tenente Sabrina Aiêxa, as informações sobre o paradeiro de ‘Berel’ podem ser encaminhadas, com o sigilo garantido por Lei, discando o número 181 no telefone.

“Assim que recepcionarmos a denúncia de onde ele esteja, encaminharemos elas o mais rápido possível para a apuração da polícia, auxiliando na localização e captura do criminoso. Nosso número recebe informações 24h por dia, todos os dias da semana”, declarou.

Ficha do Criminoso: Reidson da Cruz Barros (‘Berel’)

Nome completo: Reidson da Cruz Barros

Apelido: Berel

Status: Procurado / Foragido

Facção: Considerado braço direito de um líder de facção criminosa que atua na Bahia

Nova posição no Baralho do Crime: 3 de Espadas, atualizado em 7 de agosto

Cidade de atuação: Camaçari – Região Metropolitana de Salvador (RMS), Bahia

Crimes atribuídos:

Homicídios

Sequestros

Tráfico de drogas

Coordenação e autorização de execuções ligadas ao tráfico

Local da prisão anterior (maio):

Cidade: São Paulo (capital)

Residência: Apartamento de luxo avaliado em R$ 5 milhões

Informações sobre paradeiro:

Disque Denúncia: 181

Sigilo garantido por Lei

Canal ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana

Autoridade responsável pelo Disque Denúncia:

Tenente Sabrina Aiêxa

O que é o Baralho do Crime

Desde 2008, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia vem inovando no enfrentamento à criminalidade com um recurso único: o Baralho do Crime. Essa iniciativa usa cartas de baralho para exibir fotos e dados dos criminosos mais procurados, facilitando o reconhecimento e a colaboração da população.

Com 52 cartas divididas nos quatro naipes tradicionais, paus, ouros, copas e espadas, cada carta destaca um foragido, trazendo detalhes como nome, apelido e os crimes que ele cometeu. A posição da carta também indica o nível de ameaça, com os ‘áses’ representando os criminosos mais perigosos de cada grupo.

Mais do que um simples material informativo, o Baralho do Crime conecta cidadãos e forças policiais, estimulando denúncias anônimas e seguras. O objetivo é claro: transformar rostos desconhecidos em nomes familiares, ampliando a participação popular na luta contra o crime.