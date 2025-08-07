Menu
FORAGIDO!

Baralho do Crime: integrante de facção, Berel é o novo 3 de Espadas

Reidson da Cruz Barros é investigado por homicídio e tráfico de drogas

Por Redação

07/08/2025 - 8:34 h | Atualizada em 07/08/2025 - 9:29
Berel foi preso em maio em um apartamento de luxo em SP
O criminoso tido como braço direito de um líder de facção criminosa, Reidson da Cruz Barros, o ‘Berel’, que foi preso em um apartamento de luxo avaliado em R$ 5 milhões no estado de São Paulo, em maio, é o novo 3 de Espadas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Ele passou a integrar a carta nesta quinta-feira, 7.

‘Berel’ é procurado pela polícia pelo cometimento de crimes como homicídios, sequestros e tráfico de drogas na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo a SSP, ele também é responsável por coordenar e autorizar execuções de pessoas ligadas ao tráfico.

De acordo com a coordenadora do Disque Denúncia, tenente Sabrina Aiêxa, as informações sobre o paradeiro de ‘Berel’ podem ser encaminhadas, com o sigilo garantido por Lei, discando o número 181 no telefone.

“Assim que recepcionarmos a denúncia de onde ele esteja, encaminharemos elas o mais rápido possível para a apuração da polícia, auxiliando na localização e captura do criminoso. Nosso número recebe informações 24h por dia, todos os dias da semana”, declarou.

Ficha do Criminoso: Reidson da Cruz Barros (‘Berel’)

  • Nome completo: Reidson da Cruz Barros
  • Apelido: Berel
  • Status: Procurado / Foragido
  • Facção: Considerado braço direito de um líder de facção criminosa que atua na Bahia
  • Nova posição no Baralho do Crime: 3 de Espadas, atualizado em 7 de agosto
  • Cidade de atuação: Camaçari – Região Metropolitana de Salvador (RMS), Bahia

Crimes atribuídos:

  • Homicídios
  • Sequestros
  • Tráfico de drogas
  • Coordenação e autorização de execuções ligadas ao tráfico

Local da prisão anterior (maio):

  • Cidade: São Paulo (capital)
  • Residência: Apartamento de luxo avaliado em R$ 5 milhões

Informações sobre paradeiro:

  • Disque Denúncia: 181
  • Sigilo garantido por Lei
  • Canal ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • Autoridade responsável pelo Disque Denúncia:
  • Tenente Sabrina Aiêxa

O que é o Baralho do Crime

Desde 2008, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia vem inovando no enfrentamento à criminalidade com um recurso único: o Baralho do Crime. Essa iniciativa usa cartas de baralho para exibir fotos e dados dos criminosos mais procurados, facilitando o reconhecimento e a colaboração da população.

Com 52 cartas divididas nos quatro naipes tradicionais, paus, ouros, copas e espadas, cada carta destaca um foragido, trazendo detalhes como nome, apelido e os crimes que ele cometeu. A posição da carta também indica o nível de ameaça, com os ‘áses’ representando os criminosos mais perigosos de cada grupo.

Mais do que um simples material informativo, o Baralho do Crime conecta cidadãos e forças policiais, estimulando denúncias anônimas e seguras. O objetivo é claro: transformar rostos desconhecidos em nomes familiares, ampliando a participação popular na luta contra o crime.

x