Ciganos em guerra: mandante de chacinas na Bahia é preso em Alagoas

Entre as vítimas de Jequié, estão uma mulher grávida de 9 meses, e uma menina, de 5 anos - Foto: Reprodução

Um homem apontado como o principal responsável por uma série de assassinatos contra membros da comunidade cigana na Bahia foi capturado, na última quarta-feira, 24, na cidade de Feliz Deserto, em Alagoas. A prisão ocorreu após ele tentar escapar de uma abordagem policial, quando furou uma blitz e jogou o carro contra os agentes que realizavam a fiscalização.

O suspeito foi identificado como Diego Barreto da Silva, alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Bahia por envolvimento em diversos homicídios.

Durante a perseguição, Diego tentou enganar os policiais apresentando documentos falsos, no entanto foi descoberto e preso. Além de responder pelos crimes já investigados na Bahia, ele também foi autuado por falsidade ideológica em Alagoas. Após audiência de custódia realizada nessa quinta-feira, 25, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Ainda não há definição se ele permanecerá custodiado em Alagoas ou se será transferido para o sistema prisional baiano.

Rivalidade entre famílias ciganas

Além de preso pelos homicídios, homem foi autuado por falsidade ideológica | Foto: Reprodução

De acordo com as investigações da Polícia Civil da Bahia, Diego, que também pertence à comunidade cigana, teria orquestrado os ataques por vingança e disputas internas. Ele é acusado de ter contratado um policial militar para planejar e viabilizar os assassinatos, recrutando os executores das ações criminosas.

Entre os episódios mais graves sob apuração da Polícia Civil destacam-se três ataques com diversas vítimas em Feira de Santana, em setembro de 2023, e em Jequié e Rafael Jambeiro, em outubro do mesmo ano.

Feira de Santana – 14 de setembro de 2023

Quatro homens da comunidade cigana foram mortos a tiros durante uma emboscada em um restaurante no centro da cidade. As vítimas foram Amilton Valadares, 50 anos, Jofre Souza, 49, Agnaldo Souza Júnior, 35, e Altamir Santos, 27.

Uma mulher de 40 anos, esposa de uma das vítimas, foi baleada na perna. Testemunhas relataram que quatro homens encapuzados, usando falsos distintivos de polícia, invadiram o local e abriram fogo contra o grupo.

Jequié – 5 de outubro de 2023

Seis pessoas da mesma família cigana foram executadas a tiros no bairro Amaralina, em Jequié, no sudoeste do estado. Entre os mortos estavam uma criança de 5 anos e uma mulher grávida de nove meses. As vítimas foram identificadas como Lindinoval de Almeida Cabral, 66, Maiane Cabral Gomes, 45, Sulivan Cabral Barreto, 35, Elismar Cabral Barreto, 23, Natiele Andrade de Cabral, 22 (grávida) e Laiane Andrade Barreto, de apenas 5 anos.

Segundo informações da Polícia Militar, essa chacina pode estar ligada a uma rixa familiar iniciada em 2017. Uma pistola 9 mm, supostamente utilizada no crime, foi localizada em uma área rural de Alagoinhas, a cerca de 78 km de Feira de Santana.

Rafael Jambeiro – 3 de outubro de 2023

Dois dias antes do massacre em Jequié, Iomar Barreto Cabral, de 22 anos, foi encontrado morto dentro de um carro às margens da BR-116, na altura do município de Rafael Jambeiro. Ele apresentava marcas de tiros no rosto e nos braços e também fazia parte da família executada no ataque que vitimou as cinco pessoas em Jequié.

Policial militar preso

Durante uma operação realizada em 2024, um policial militar foi detido em Alagoinhas. Conforme apurado, ele teria atuado diretamente na logística dos crimes, sendo responsável pela contratação dos assassinos.

Até o momento, quatro pessoas foram presas. O mandante, Diego Barreto, o policial militar suspeito de intermediar os crimes, um dos executores e um motorista que dava suporte às fugas. Os nomes dos demais presos não foram informados.