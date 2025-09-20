Mãe, filha, adolescente e cachorro são mortos em ataque brutal

Vítimas estavam em frente ao bar da mãe dos adolescentes - Foto: Reprodução

Horas após os assassinatos de Patrícia Andrade do Nascimento, 27 anos, da filha dela, Maria Alice do Nascimento, 10, e da adolescente Maria Cícera Izabel dos Santos, 15, policiais civis e militares prenderam cinco homens suspeitos de participarem do crime, por volta das 23h dessa sexta-feira, 19, na Rua João Paulo I, no Bairro Timbaúba, em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.

Na ação, além das três vítimas fatais, um adolescente, de 17 anos - irmão de Maria Cícera -, também ficou ferido e segue internado em um hospital. O estado de saúde dele não foi informado.Um cachorro te estimação também foi executado pelos criminosos.Todos estavam em uma residência onde funciona um bar. O estabelecimento é da mãe dos adolescentes. Ela não estava no local na hora do ataque.

testemunhas relatam que, era por volta das 23h, quando o grupo chegou ao local em um veículo de dados não informados, já atirando. As vítimas estavam na frente e dentro do imóvel.

Os suspeitos foram localizados,na manhã desse sábado, 20, durante uma ação integrada da PC e da PM. Sugundo informações das polícias, entre os detidos, estão executores e mandantes. Durante a operação, foram apreendidas uma arma de fogo, munições e drogas, que foram encaminhadas ao Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da cidade.

A polícia apura se a chacina foi motivada por disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas na região. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte.