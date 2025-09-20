Torcedores são presos em Salvador com granadas e armas antes de jogo

Material apreendido com os torcedores - Foto: Divulgação

Um grupo de torcedores da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), do Vitória, foi detido no bairro do Lobato, no Subúrbio de Salvador, na tarde desse sábado, 20, após ser flagrado por policiais militares com uma granada artesanal, facas e soqueiras.

Segundo informações da PM, os suspeitos estavam em um ônibus, que foi interceptado em um trecho da Avenida Afrânio Peixoto, na Suburbana, enquanto seguiam para o jogo do Vitória contra o Fluminense, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Canabrava.

Torcedores foram levados para a Central de Flagrantes | Foto: Divulgação

Depois da abordagem, os torcedores foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, nos Barris, onde o caso foi registrado. O material apreendido foi recolhido pela polícia e será encaminhado para perícia.

Vitória segue na zona de rebaixamento

O Vitória enfrentou o Fluminense, em Salvador, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca venceu a partida por 1 a 0. Com a derrota, o Vitória permanece na 17ª posição e dentro da zona de rebaixamento, com 22 pontos.

O próximo compromisso do time baiano será contra o Grêmio, em Porto Alegre, no domingo, 21, às 11h. Já o Fluminense, com a vitória, somou 31 pontos e subiu para a 8ª posição na tabela.



O próximo jogo do Tricolor será contra o Botafogo, no Maracanã, também no domingo,21, às 16h (horário de Brasília).