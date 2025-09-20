POLÍCIA
Homem é preso por suspeita de participar de execução de ex-delegado
Rafael Marcell Dias Simões se entregou na Delegacia Sede de São Vicente
Por Bernardo Rego
Foi preso na madrugada deste sábado, 20, um homem identificado como Rafael Marcell Dias Simões, conhecido como Juguar, de 42 anos, por suspeita de participação na execução do ex-delegado geral Ruy Ferraz Fontes que aconteceu na cidade de Praia Grande, no litoral paulista no dia 15 de setembro.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito se apresentou em uma delegacia de São Vicente, após ter a prisão temporária decretada pela Justiça na tarde de sexta (19). De acordo com as investigações, Jaguar recebeu ajuda de outro suspeito, conhecido como Fofão - preso na manhã de sexta -, para ir da Praia Grande até a capital após o crime.
Com isso, já são seis identificados por envolvimento no crime, dos quais três estão foragidos, são eles: Felipe Avelino da Silva, Flávio Henrique Ferreira de Souza e Luiz Antonio Rodrigues de Miranda.
Relembre o crime
O ex-delegado-geral de São Paulo e atual secretário de Administração de Praia Grande, Ruy Ferraz Fontes, foi morto a tiros na segunda-feira, 15, no litoral paulista.
Conhecido por sua atuação firme contra o crime organizado e considerado um dos principais inimigos do Primeiro Comando da Capital (PCC), ele foi executado quando dirigia um carro no bairro Nova Mirim, em Praia Grande. A informação é do G1.
Segundo a Polícia Militar, criminosos desceram de outro veículo e atiraram diversas vezes contra o carro de Fontes, que perdeu o controle da direção e morreu no local. O crime ocorreu por volta das 18h, na Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas, próximo ao Fórum da cidade.
Carreira do ex-delegado-geral
O delegado Ruy dedicou mais de 40 anos à Polícia Civil de São Paulo. Estava atualmente aposentado da instituição, exercendo a função de secretário de Administração em Praia Grande. Ao longo de sua carreira, ocupou cargos de destaque, como delegado-geral de Polícia, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital, além de ter atuado em unidades como o Deic, Denarc e DHPP.
