Homem é preso por suspeita de participar de execução de ex-delegado

Já são três pessoas presas por envolvimento na morte do ex-delegado - Foto: Divulgação

Foi preso na madrugada deste sábado, 20, um homem identificado como Rafael Marcell Dias Simões, conhecido como Juguar, de 42 anos, por suspeita de participação na execução do ex-delegado geral Ruy Ferraz Fontes que aconteceu na cidade de Praia Grande, no litoral paulista no dia 15 de setembro.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito se apresentou em uma delegacia de São Vicente, após ter a prisão temporária decretada pela Justiça na tarde de sexta (19). De acordo com as investigações, Jaguar recebeu ajuda de outro suspeito, conhecido como Fofão - preso na manhã de sexta -, para ir da Praia Grande até a capital após o crime.

Com isso, já são seis identificados por envolvimento no crime, dos quais três estão foragidos, são eles: Felipe Avelino da Silva, Flávio Henrique Ferreira de Souza e Luiz Antonio Rodrigues de Miranda.

Relembre o crime

O ex-delegado-geral de São Paulo e atual secretário de Administração de Praia Grande, Ruy Ferraz Fontes, foi morto a tiros na segunda-feira, 15, no litoral paulista.

Conhecido por sua atuação firme contra o crime organizado e considerado um dos principais inimigos do Primeiro Comando da Capital (PCC), ele foi executado quando dirigia um carro no bairro Nova Mirim, em Praia Grande. A informação é do G1.

Segundo a Polícia Militar, criminosos desceram de outro veículo e atiraram diversas vezes contra o carro de Fontes, que perdeu o controle da direção e morreu no local. O crime ocorreu por volta das 18h, na Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas, próximo ao Fórum da cidade.

Carreira do ex-delegado-geral

O delegado Ruy dedicou mais de 40 anos à Polícia Civil de São Paulo. Estava atualmente aposentado da instituição, exercendo a função de secretário de Administração em Praia Grande. Ao longo de sua carreira, ocupou cargos de destaque, como delegado-geral de Polícia, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital, além de ter atuado em unidades como o Deic, Denarc e DHPP.