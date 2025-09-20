Execução a tiro: jovens são baleados enquanto trabalhavam na Bahia

Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um ataque a tiros em uma serralheria deixou um jovem morto e outro ferido na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, nessa sexta-feira, 19. As vítimas foram identificadas como Breno Araújo e Fernando da Conceição Nascimento, ambos de 20 anos. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança,

Nas imagens, é possível ver o exato momento em que um homem, que ainda não foi identificado, chega ao local já atirando contra os rapazes. Breno e Fernando ainda tentam fugi, mas são perseguidos e baleados pelo atirador. Na hora do crime, o criminoso estava usando capacete.

As vítimas ainda foram levadas ao Hospital Costa do Cacau, no entanto, Breno não resistiu aos ferimentos. Fernando foi atingido na perna direita e permanece internado. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Informações preliminares dão conta de que Breno havia se envolvido em uma briga, na quinta- feira, 18, e recebido ameaças de morte. A polícia apura se esse fato o que motivou o ataque.

Após a ação criminosa, o suspeito fugir e, até a tarde desse sábado, 20, não havia sido identificado e/ou preso.