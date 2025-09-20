Presidente da Jovem Fla é preso por envolvimento em morte de vascaíno

Prisão do presidente da Torcida Jovem do Flamengo - Foto: Reprodução

Oito pessoas foram presas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, neste sábado, 20, por suspeita de participação na morte do torcedor do Vasco identificado como Rodrigo José da Silva Santana, de 36 anos, que foi atingido por um disparo de arma de fogo durante uma briga de torcidas no dia 11 de setembro, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Um outro torcedor acabou sendo atingido no pé.

Entre os presos estão um homem identificado como Tiago de Souza Câmara Melo, conhecido como Boinha, que é presidente da Torcida Jovem do Flamengo. Ele foi preso por uma equipe da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

No dia do crime, Vasco e Botafogo jogaram em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, mas o fato teria acontecido horas antes da partida durante uma emboscada da Torcida Jovem do Flamengo contra a Força Jovem do Vasco.

De acordo com a polícia civil, crime teve motivação “fútil, abjeta e primitiva”, com os bandidos organizados para atacar outros torcedores. Eles não estavam com roupas do Flamengo, a fim de evitar a identificação.

Na ocasião, Rodrigo e outros torcedores foram surpreendidos pelos criminosos, que atacaram com fogos de artifício. Testemunhas relataram ainda terem ouvido pelo menos quatro disparos e um deles acertou a cabeça da vítima. O torcedor do Vasco deixa quatro filhos.