INVESTIGAÇÃO

Jovem de 19 anos é encontrada morta com queimaduras na Bahia

A vítima foi dentificada como Mayone Vieira de Oliveira

Redação

Por Redação

19/09/2025 - 22:43 h
Uma jovem de 19 anos foi encontrada morta nesta sexta-feira, 18, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

A vítima, identificada como Mayone Vieira de Oliveira, apresentava marcas de queimadura no corpo. Segundo a Polícia Civil, o cadáver foi abandonado em uma área de vegetação conhecida como Estrada da Biribeira.

Após perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região. O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari), que apura autoria e motivação do crime.

