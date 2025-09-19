Jovem de 19 anos é encontrada morta com queimaduras na Bahia

A vítima, identificada como Mayone Vieira de Oliveira - Foto: Ilustrativa/Divulgação/PC-BA

Uma jovem de 19 anos foi encontrada morta nesta sexta-feira, 18, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

A vítima, identificada como Mayone Vieira de Oliveira, apresentava marcas de queimadura no corpo. Segundo a Polícia Civil, o cadáver foi abandonado em uma área de vegetação conhecida como Estrada da Biribeira.

Após perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região. O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari), que apura autoria e motivação do crime.