Idoso atira no meio da rua e ameaça moradores na Bahia
O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis
Por Leilane Teixeira
Um idoso de 67 anos foi detido na quinta-feira, 18, no povoado de Santo Antônio, em Canápolis, na região oeste da Bahia, acusado de porte ilegal de arma de fogo e de ameaçar moradores da localidade.
Segundo a Polícia Civil, a prisão contou com o apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI-Cerrado). Ao chegarem à residência do suspeito, os agentes o encontraram com uma espingarda nas mãos, sendo preso em flagrante.
Durante as investigações, foram reunidas evidências de que o homem teria efetuado disparos em via pública e ameaçado pessoas da comunidade. Ele também responde a outro processo por crimes anteriores envolvendo arma de fogo. A espingarda utilizada foi apreendida pelos policiais.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia Territorial de Santa Maria da Vitória, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.
