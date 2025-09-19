Braço direito de líder do BDM em Sussuarana morre em confronto com a PM

Suspeito teria ligação com o Bonde do Maluco (BDM) - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Um confronto entre policiais e criminosos deixou um suspeito morto na tarde desta sexta-feira, 19, em Sussuarana, bairro de Salvador. De acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, o indivíduo foi identificado como Big Johnson, conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas na região e apontado como braço direito do líder do tráfico local.

Ele teria ligação com o Bonde do Maluco (BDM), facção que integra o bloco Tudo3 e atua em parceria com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Terceiro Comando Puro (TCP).

Todo o material foi encaminhado para registro da ocorrência | Foto: Divulgação / PMBA

Equipes do motopatrulhamento do Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC) Central e da Rondesp Central realizavam rondas na região quando avistaram um grupo de criminosos. De acordo com a polícia, os suspeitos atiraram contra os policiais, que reagiram. Após a troca de tiros, o suspeito foi encontrado ferido e socorrido para o Hospital Roberto Santos, onde não resistiu aos ferimentos.

Na ação, foram apreendidos um revólver calibre 38 com munições, 64 porções de cocaína, 69 pedras de crack, uma balança de precisão e um rádio comunicador. Todo o material foi encaminhado para registro da ocorrência na Polícia Civil.