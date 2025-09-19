Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Braço direito de líder do BDM em Sussuarana morre em confronto com a PM

Armas, drogas e rádio comunicador foram apreendidos durante a ação

Luan Julião

Por Luan Julião

19/09/2025 - 15:27 h
Suspeito teria ligação com o Bonde do Maluco (BDM)
Suspeito teria ligação com o Bonde do Maluco (BDM) -

Um confronto entre policiais e criminosos deixou um suspeito morto na tarde desta sexta-feira, 19, em Sussuarana, bairro de Salvador. De acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, o indivíduo foi identificado como Big Johnson, conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas na região e apontado como braço direito do líder do tráfico local.

Ele teria ligação com o Bonde do Maluco (BDM), facção que integra o bloco Tudo3 e atua em parceria com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Terceiro Comando Puro (TCP).

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Todo o material foi encaminhado para registro da ocorrência
Todo o material foi encaminhado para registro da ocorrência | Foto: Divulgação / PMBA

Leia Também:

Confrontos policiais deixam 3 suspeitos mortos em bairros de Salvador
Força Total apreende armas e realiza quase 30 prisões em flagrante
Jovem faz forte desabafo após ficar em cárcere privado por 22 anos

Equipes do motopatrulhamento do Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC) Central e da Rondesp Central realizavam rondas na região quando avistaram um grupo de criminosos. De acordo com a polícia, os suspeitos atiraram contra os policiais, que reagiram. Após a troca de tiros, o suspeito foi encontrado ferido e socorrido para o Hospital Roberto Santos, onde não resistiu aos ferimentos.

Na ação, foram apreendidos um revólver calibre 38 com munições, 64 porções de cocaína, 69 pedras de crack, uma balança de precisão e um rádio comunicador. Todo o material foi encaminhado para registro da ocorrência na Polícia Civil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia bdm crime facção PMBA Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Suspeito teria ligação com o Bonde do Maluco (BDM)
Play

Família é presa na Bahia com R$ 3 milhões em bens e veículos de luxo

Suspeito teria ligação com o Bonde do Maluco (BDM)
Play

Polícia confirma ligação de vereadores baianos investigados com o BDM

Suspeito teria ligação com o Bonde do Maluco (BDM)
Play

Vídeo: youtuber é preso após trocar tiros com policiais na Bahia

Suspeito teria ligação com o Bonde do Maluco (BDM)
Play

Vídeo: casa de suspeito de estupro é incendiada na Suburbana

x