Força Total apreende armas e realiza quase 30 prisões em flagrante
Operação envolveu todas as unidades da corporação em áreas estratégicas de Salvador
Por Redação
Aconteceu na quinta-feira, 18, a 9ª edição da Operação Força Total de 2025, realizada pela Polícia Militar da Bahia (PMBA). Em balanço das ações, houve a apreensão de 35 armas de fogo, recuperação de 23 veículos com restrição de furto/roubo e 26 ocorrências com apreensão de drogas e na localização de 15 foragidos da Justiça, além da prisão de 26 pessoas em flagrante.
A mobilização envolveu todas as unidades da corporação em áreas estratégicas de Salvador, Região Metropolitana e interior do estado, com foco na prevenção de crimes contra a vida, patrimônio e combate ao tráfico de drogas.
Serve de exemplo
As primeiras horas do dia foram marcadas por uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a PM, nos bairros de São Cristóvão e Nova Brasília, além das cidades de Lauro de Freitas e Camaçari. Durante a ação, 14 pessoas foram presas e outras quatro morreram em confronto com as forças de segurança.
Ainda de manhã, policiais do Batalhão Apolo prenderam três suspeitos durante uma abordagem na Avenida Bonocô, em Salvador. Com o grupo, foram encontradas três armas de fogo, munições e um bloqueador de GPS veicular. A quadrilha atuava nas áreas de Stella Maris, Praia do Flamengo e Lauro de Freitas.
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) recebeu, ao fim da diligência, todo o material.
Confira o balanço da operação divulgado pela PM:
- 35 armas de fogo apreendidas;
- 23 veículos recuperados;
- 26 ocorrências com apreensão de drogas;
- 15 foragidos da Justiça localizados;
- 26 prisões em flagrante.
