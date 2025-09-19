Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Força Total apreende armas e realiza quase 30 prisões em flagrante

Operação envolveu todas as unidades da corporação em áreas estratégicas de Salvador

Redação

Por Redação

19/09/2025 - 12:07 h | Atualizada em 19/09/2025 - 12:19
Todo material aprendido foi encaminhado ao DHPP
Todo material aprendido foi encaminhado ao DHPP -

Aconteceu na quinta-feira, 18, a 9ª edição da Operação Força Total de 2025, realizada pela Polícia Militar da Bahia (PMBA). Em balanço das ações, houve a apreensão de 35 armas de fogo, recuperação de 23 veículos com restrição de furto/roubo e 26 ocorrências com apreensão de drogas e na localização de 15 foragidos da Justiça, além da prisão de 26 pessoas em flagrante.

A mobilização envolveu todas as unidades da corporação em áreas estratégicas de Salvador, Região Metropolitana e interior do estado, com foco na prevenção de crimes contra a vida, patrimônio e combate ao tráfico de drogas.

Serve de exemplo

As primeiras horas do dia foram marcadas por uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a PM, nos bairros de São Cristóvão e Nova Brasília, além das cidades de Lauro de Freitas e Camaçari. Durante a ação, 14 pessoas foram presas e outras quatro morreram em confronto com as forças de segurança.

Ainda de manhã, policiais do Batalhão Apolo prenderam três suspeitos durante uma abordagem na Avenida Bonocô, em Salvador. Com o grupo, foram encontradas três armas de fogo, munições e um bloqueador de GPS veicular. A quadrilha atuava nas áreas de Stella Maris, Praia do Flamengo e Lauro de Freitas.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) recebeu, ao fim da diligência, todo o material.

Confira o balanço da operação divulgado pela PM:

  • 35 armas de fogo apreendidas;
  • 23 veículos recuperados;
  • 26 ocorrências com apreensão de drogas;
  • 15 foragidos da Justiça localizados;
  • 26 prisões em flagrante.

