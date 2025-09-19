Jovem faz forte desabafo após ficar em cárcere privado por 22 anos

Crime foi cometido pelo padrasto da vítima - Foto: Reprodução | TV RPC

Uma jovem fez uma denúncia à polícia de ser mantida em cárcere privado pelo padrasto desde quando tinha 7 anos. Segundo ela, foram 22 anos vivendo momentos de violência psicológica e ameaças.

A jovem, que tem atualmente 29 anos, conseguiu fugir na última terça-feira (16) e o autor do crime foi preso preventivamente. Ela disse ao homem, de 51 anos, que precisava levar os filhos a um posto de saúde, mas foi até uma delegacia da Polícia Civil, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Eu sabia que ele é uma pessoa agressiva. Eu tinha medo, muito medo, ainda tenho. Ele falou muita coisa para mim. Ele me ameaçava. Falava que se eu não fosse dele, não seria de mais ninguém. Falava que a nossa separação seria só a morte", contou a mulher em entrevista à RPC.

A vítima e os filhos foram acolhidos e encaminhados para um local seguro, enquanto aguardam análise das medidas protetivas de urgência, segundo a polícia.

De acordo com a vítima, o padrasto a forçou a ficar com ele após se separar da mãe dela. "Aos 15 anos, a vítima engravidou. O homem se separou da mãe dela e a obrigou a manter um relacionamento com ele", disse o delegado Eduardo Kruger.

Após a prisão, homem vai ser investigado por sete crimes: