Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Jovem faz forte desabafo após ficar em cárcere privado por 22 anos

De acordo a jovem, o padrasto a agredia e fazia pressão psicológica

Redação

Por Redação

19/09/2025 - 11:16 h
Crime foi cometido pelo padrasto da vítima
Crime foi cometido pelo padrasto da vítima -

Uma jovem fez uma denúncia à polícia de ser mantida em cárcere privado pelo padrasto desde quando tinha 7 anos. Segundo ela, foram 22 anos vivendo momentos de violência psicológica e ameaças.

A jovem, que tem atualmente 29 anos, conseguiu fugir na última terça-feira (16) e o autor do crime foi preso preventivamente. Ela disse ao homem, de 51 anos, que precisava levar os filhos a um posto de saúde, mas foi até uma delegacia da Polícia Civil, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Eu sabia que ele é uma pessoa agressiva. Eu tinha medo, muito medo, ainda tenho. Ele falou muita coisa para mim. Ele me ameaçava. Falava que se eu não fosse dele, não seria de mais ninguém. Falava que a nossa separação seria só a morte", contou a mulher em entrevista à RPC.

A vítima e os filhos foram acolhidos e encaminhados para um local seguro, enquanto aguardam análise das medidas protetivas de urgência, segundo a polícia.

De acordo com a vítima, o padrasto a forçou a ficar com ele após se separar da mãe dela. "Aos 15 anos, a vítima engravidou. O homem se separou da mãe dela e a obrigou a manter um relacionamento com ele", disse o delegado Eduardo Kruger.

Após a prisão, homem vai ser investigado por sete crimes:

  • estupro de vulnerável;
  • estupro;
  • privação da liberdade;
  • ameaças;
  • perseguição;
  • violência psicológica;
  • dano emocional.

Leia Também:

Três crianças são mantidas em cárcere privado pela própria mãe
Padrasto é preso por suspeita de estuprar enteada autista de 6 anos
Procurada por homicídio é encontrada acorrentada em cárcere privado
Mulher é mantida em cárcere privado pelo próprio filho na Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cárcere privado padrasto prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Crime foi cometido pelo padrasto da vítima
Play

Família é presa na Bahia com R$ 3 milhões em bens e veículos de luxo

Crime foi cometido pelo padrasto da vítima
Play

Polícia confirma ligação de vereadores baianos investigados com o BDM

Crime foi cometido pelo padrasto da vítima
Play

Vídeo: youtuber é preso após trocar tiros com policiais na Bahia

Crime foi cometido pelo padrasto da vítima
Play

Vídeo: casa de suspeito de estupro é incendiada na Suburbana

x