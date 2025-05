Mulher é mantida em cárcere privado pelo próprio filho na Bahia

A delegacia local decretou a prisão preventiva do suspeito - Foto: Divulgação PC-BA

Uma mulher foi resgatada após passar três dias mantida em cárcere privado pelo próprio filho, no município de Campo Formoso, no interior da Bahia.

O suspeito do crime, que não teve seu nome divulgado, foi preso no último sábado, 17. Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, a mulher foi mantida sem contato com outras pessoas e agredida durante todo o período de cárcere.

A vítima relatou em depoimento que o filho cometeu o crime buscando dinheiro para comprar drogas. A delegacia local decretou a prisão preventiva do suspeito, e ele foi encaminhado para o presídio de Juazeiro.