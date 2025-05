Bahia bate recorde de mortes no trânsito dos últimos 25 anos em 2024

Acidente entre van e caminhão na BR-324 - Foto: Reprodução: TV Bahia

Um balanço divulgado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) revelou que a Bahia teve o pior índice de fatalidades no trânsito em 25 anos em 2024. De acordo com os dados, uma média de 8 pessoas foram vítimas fatais de Acidentes de Transportes Terrestres (ATT) na Bahia no período, um aumento de 5,1% em relação ao ano anterior

Ao todo, foram 2.993 pessoas mortas em decorrência de acidentes no trânsito no ano, o que representa a maior taxa de vitimização observada em toda série histórica: 20,2 vítimas fatais a cada 100 mil baianos.

Os acidentes resultaram em 15,8 mil internações no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2024, um aumento de 5,4% em relação a 2023, com um tempo médio de internação de 4,7 dias. Um paciente internado no SUS em decorrência de ATT representa um custo médio de R$ 1.119,45 para o poder público e a taxa de óbito em internações em decorrência dos ATT foi de 1,2 a cada 1.000 internações na Bahia no ano em análise.

A cada 10 mortos, 8 são homens e 23% das vítimas tinham entre 35 e 44 anos. Motociclistas e ocupantes de veículos estão entre as vítimas mais observadas pelo estudo, com 39% e 39,6% respectivamente.

Já entre as notificações e internacões por acidentes no SUS baiano em 2024, os motociclistas representam 74,9% dos casos.

Confira os dados completos abaixo: