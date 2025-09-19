Confrontos policiais deixam 3 suspeitos mortos em bairros de Salvador

Mortes ocorreram em Águas Claras e Boa Vista de São Caetano - Foto: Divulgação / PMBA

Confrontos entre policiais militares e criminosos armados resultaram na morte de três homens em bairros de Salvador, na noite de quinta-feira, 18,. As ações ocorreram em Águas Claras e Boa Vista de São Caetano, como parte da 9ª edição da Operação Força Total, da Polícia Militar da Bahia (PMBA), que mobilizou todas as unidades do estado.

Um morador de uma das localidades também foi atingido por um disparo na perna, mas foi socorrido e não corre risco de vida.



Confronto em Águas Claras

Na noite de quinta-feira, 18, guarnições da Rondesp Central e do 22º BPM realizavam patrulhamento na localidade conhecida como Vietnã, em Águas Claras, quando se depararam com um grupo de criminosos armados. Houve troca de tiros, e dois indivíduos foram atingidos. Eles foram socorridos para o Hospital Professor Eládio Lassére, mas não resistiram aos ferimentos.

Resultado da ação em Águas Claras | Foto: Divulgação / PMBA

Materiais apreendidos com os criminosos:

Espingarda calibre 12

Pistola 380 com carregador

Munições de ambos os calibres

1 tablete de cocaína

34 pinos de cocaína

56 porções de crack

2 rádios comunicadores

Todo o material foi encaminhado à DHPP para registro da ocorrência.

Confronto em Boa Vista de São Caetano

Policiais da Rondesp BTS realizavam rondas na região quando se depararam com homens armados. Houve confronto, e um indivíduo foi socorrido para o Hospital Ernesto Simões Filho, mas não resistiu. Um morador do bairro que passava pelo local acabou sendo atingido na perna e foi atendido na mesma unidade, sem risco de morte.

Resultado da ação em Boa Vista de São Caetano | Foto: Divulgação / PMBA

Materiais apreendidos com os criminosos:

Pistola calibre .40 com numeração raspada

1 carregador

Munições

1 tablete de 1kg de maconha

44 porções de maconha

59 porções de cocaína

3 aparelhos celulares

1 placa com QR code usada para comercialização de drogas

Dinheiro em espécie

Todo o material foi registrado junto à Polícia Civil.

Operação Força Total

As ações policiais de ontem fizeram parte da 9ª edição da Operação Força Total, que mobilizou todas as unidades da Polícia Militar da Bahia para intensificar o policiamento em todo o estado. A operação foi finalizada ontem e teve como resultados:

Operação Força Total | Foto: Divulgação / PMBA

35 armas de fogo apreendidas

23 veículos com restrição de furto/roubo recuperados

26 ocorrências com apreensão de drogas registradas

15 foragidos da Justiça localizados

26 prisões em flagrante

A operação ocorreu em paralelo com as demais polícias militares do país, reforçando a segurança da população em Salvador e em todo o estado.