Confrontos policiais deixam 3 suspeitos mortos em bairros de Salvador
Em uma das ações, um morador que passava pelo local foi atingido, mas não corre risco de morte.
Por Luan Julião
Confrontos entre policiais militares e criminosos armados resultaram na morte de três homens em bairros de Salvador, na noite de quinta-feira, 18,. As ações ocorreram em Águas Claras e Boa Vista de São Caetano, como parte da 9ª edição da Operação Força Total, da Polícia Militar da Bahia (PMBA), que mobilizou todas as unidades do estado.
Um morador de uma das localidades também foi atingido por um disparo na perna, mas foi socorrido e não corre risco de vida.
Confronto em Águas Claras
Na noite de quinta-feira, 18, guarnições da Rondesp Central e do 22º BPM realizavam patrulhamento na localidade conhecida como Vietnã, em Águas Claras, quando se depararam com um grupo de criminosos armados. Houve troca de tiros, e dois indivíduos foram atingidos. Eles foram socorridos para o Hospital Professor Eládio Lassére, mas não resistiram aos ferimentos.
Materiais apreendidos com os criminosos:
- Espingarda calibre 12
- Pistola 380 com carregador
- Munições de ambos os calibres
- 1 tablete de cocaína
- 34 pinos de cocaína
- 56 porções de crack
- 2 rádios comunicadores
Todo o material foi encaminhado à DHPP para registro da ocorrência.
Confronto em Boa Vista de São Caetano
Policiais da Rondesp BTS realizavam rondas na região quando se depararam com homens armados. Houve confronto, e um indivíduo foi socorrido para o Hospital Ernesto Simões Filho, mas não resistiu. Um morador do bairro que passava pelo local acabou sendo atingido na perna e foi atendido na mesma unidade, sem risco de morte.
Materiais apreendidos com os criminosos:
- Pistola calibre .40 com numeração raspada
- 1 carregador
- Munições
- 1 tablete de 1kg de maconha
- 44 porções de maconha
- 59 porções de cocaína
- 3 aparelhos celulares
- 1 placa com QR code usada para comercialização de drogas
- Dinheiro em espécie
Todo o material foi registrado junto à Polícia Civil.
Operação Força Total
As ações policiais de ontem fizeram parte da 9ª edição da Operação Força Total, que mobilizou todas as unidades da Polícia Militar da Bahia para intensificar o policiamento em todo o estado. A operação foi finalizada ontem e teve como resultados:
- 35 armas de fogo apreendidas
- 23 veículos com restrição de furto/roubo recuperados
- 26 ocorrências com apreensão de drogas registradas
- 15 foragidos da Justiça localizados
- 26 prisões em flagrante
A operação ocorreu em paralelo com as demais polícias militares do país, reforçando a segurança da população em Salvador e em todo o estado.
